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    Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после осквернения памятника советским солдатам в Финляндии

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    Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное по факту осквернения памятника советским солдатам в Хельсинки, который вандалы залили краской. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства 10 мая.

    Глава СК также запросил в МИД РФ всю информацию об обстоятельствах произошедшего. Действиям злоумышленников будет дана уголовно-правовая оценка, добавили в пресс-службе.

    Могила советских военнослужащих в Хельсинки в очередной раз подверглась вандализму в День Победы, сообщала «Фонтанка». Залитое красной краской надгробие 9 мая увидели те, кто пришёл возложить цветы на кладбище советских солдат в Малми-Кивикко. Памятные мероприятия пришлось отложить и заняться поиском растворителя.

    Аналогичный инцидент произошел после начала спецоперации в 2022 году, а в конце февраля 2023 года памятник горел, на мемориальной табличке остались оскорбительные надписи. Финские власти тогда возбудили уголовное дело.

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