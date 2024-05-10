Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после осквернения памятника советским солдатам в Финляндии

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное по факту осквернения памятника советским солдатам в Хельсинки, который вандалы залили краской. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства 10 мая.



Глава СК также запросил в МИД РФ всю информацию об обстоятельствах произошедшего. Действиям злоумышленников будет дана уголовно-правовая оценка, добавили в пресс-службе.

Могила советских военнослужащих в Хельсинки в очередной раз подверглась вандализму в День Победы, сообщала «Фонтанка». Залитое красной краской надгробие 9 мая увидели те, кто пришёл возложить цветы на кладбище советских солдат в Малми-Кивикко. Памятные мероприятия пришлось отложить и заняться поиском растворителя.