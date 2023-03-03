Бастрыкин поручил разобраться с осквернением памятника на братской могиле советских солдат в Финляндии

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин 3 марта поручил запросить в Министерстве иностранных дел РФ информацию про осквернение братской могилы советских солдат в финском Малми-Кивикко. Накануне памятник подожгли и оставили оскорбительные надписи на табличке.
В пресс-службе СК уточнили, что Бастрыкин поручил дать правовую оценку случившемуся и установить виновных.
Администрация столичного региона Хельсинки накануне сообщила, что по факту осквернения возбуждено уголовное дело. Представитель региональных властей Восточной Финляндии Ану Лильестрём заявил, что вандализм на местах захоронений недопустим.
В братской могиле захоронены тела 34 советских солдат, умерших в плену в 1941–44 годах. В 1992 году Финляндия заключила договор с Россией, в котором обязались ухаживать за могилами советских солдат и военнопленных на своей территории.