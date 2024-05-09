В Финляндии облили красной краской братскую могилу советских солдат

Могила советских военнослужащих в Хельсинки в очередной раз подверглась вандализму. В День Победы её пришлось отмывать активистам, рассказал «Фонтанке» финский журналист и общественный деятель Кости Хейсканен.
Залитое красной краской надгробие 9 мая увидели те, кто пришёл возложить цветы на кладбище советских солдат в Малми-Кивикко. Памятные мероприятия пришлось отложить и заняться поиском растворителя.
предоставлено «Фонтанке» Кости Хейсканен
По словам Кости Хейсканена, плиту привели в порядок его друзья — активисты «Финского подполья». Он напомнил, что за последние годы это не первое осквернение памятника. Так, аналогичный инцидент был после начала спецоперации в 2022 году, а в конце февраля 2023 года памятник горел, на мемориальной табличке остались оскорбительные надписи. Финские власти тогда возбудили уголовное дело.
В посольстве России в Финляндии сообщили, что 9 мая правоохранительные органы зафиксировали причинённый ущерб. Наиболее заметные следы повреждений устранили «сотрудники и неравнодушные российские соотечественники». В пресс-службе диппредставительства добавили, что вопрос о полном восстановлении будет решаться с финскими властями, пишет РИА Новости.