В Финляндии облили красной краской братскую могилу советских солдат

Могила советских военнослужащих в Хельсинки в очередной раз подверглась вандализму. В День Победы её пришлось отмывать активистам, рассказал «Фонтанке» финский журналист и общественный деятель Кости Хейсканен.

Залитое красной краской надгробие 9 мая увидели те, кто пришёл возложить цветы на кладбище советских солдат в Малми-Кивикко. Памятные мероприятия пришлось отложить и заняться поиском растворителя.