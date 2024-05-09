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    В Финляндии облили красной краской братскую могилу советских солдат

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    Могила советских военнослужащих в Хельсинки в очередной раз подверглась вандализму. В День Победы её пришлось отмывать активистам, рассказал «Фонтанке» финский журналист и общественный деятель Кости Хейсканен.

    Залитое красной краской надгробие 9 мая увидели те, кто пришёл возложить цветы на кладбище советских солдат в Малми-Кивикко. Памятные мероприятия пришлось отложить и заняться поиском растворителя.

    предоставлено «Фонтанке» Кости Хейсканен

    По словам Кости Хейсканена, плиту привели в порядок его друзья — активисты «Финского подполья». Он напомнил, что за последние годы это не первое осквернение памятника. Так, аналогичный инцидент был после начала спецоперации в 2022 году, а в конце февраля 2023 года памятник горел, на мемориальной табличке остались оскорбительные надписи. Финские власти тогда возбудили уголовное дело.

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    В посольстве России в Финляндии сообщили, что 9 мая правоохранительные органы зафиксировали причинённый ущерб. Наиболее заметные следы повреждений устранили «сотрудники и неравнодушные российские соотечественники». В пресс-службе диппредставительства добавили, что вопрос о полном восстановлении будет решаться с финскими властями, пишет РИА Новости.

    В братской могиле захоронены тела 34 советских солдат, умерших в плену в 1941–1944 годах. В 1992 году Финляндия заключила договор с Россией, в котором обязались ухаживать за могилами советских солдат и военнопленных на своей территории.

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