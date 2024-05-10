Посол Израиля об Алле Пугачевой и других артистах: «Они все в Израиле израильтяне»

Посол Израиля Симона Гальперин в интервью ТАСС заявила, что Алла Пугачева и другие артисты, уехавшие из РФ, успешно интегрировались в страну. Об этом 10 мая сообщает информагентство.



«Они все в Израиле израильтяне, то есть они интегрированы, иногда выступают с концертами, в театре», — сказала Симона Гальперин.

Также она отметила, что лично с Пугачевой не встречалась, но песни ее помнит.

«Есть театр «Гешер», который проводит спектакли на русском языке. Так что мы очень рады, что все они довольно удачно интегрировались в Израиль», — приводит слова посла информагентство.