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    Посол Израиля об Алле Пугачевой и других артистах: «Они все в Израиле израильтяне»

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    Посол Израиля Симона Гальперин в интервью ТАСС заявила, что Алла Пугачева и другие артисты, уехавшие из РФ, успешно интегрировались в страну. Об этом 10 мая сообщает информагентство.

    «Они все в Израиле израильтяне, то есть они интегрированы, иногда выступают с концертами, в театре», — сказала Симона Гальперин.

    Также она отметила, что лично с Пугачевой не встречалась, но песни ее помнит.

    «Есть театр «Гешер», который проводит спектакли на русском языке. Так что мы очень рады, что все они довольно удачно интегрировались в Израиль», — приводит слова посла информагентство.

    Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ничего не слышал о том, что Аллу Пугачеву могут признать иноагентом. Никаких официальных заявлений по этому поводу не поступало.

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