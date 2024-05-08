Реклама

    Сейчас

    +8˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +8˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как 4

    3 м/с, с-з

    758мм

    54%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd91.82eur98.95
    Реклама

    От Belle Epoque до миллениума: историк моды и методист Эрмитажа расскажет, откуда «проросла» мода ХХ века

    1699
    обсудить

    Изучить краткую историю костюма не линейно и хронологически, а разбираясь, откуда в недавних модных коллекциях взялась та или иная деталь, можно на лекционном цикле «Мода ХХ века» в «Охте-8». 11 и 25 мая — первые лекции. Бесплатно. 18+

    ПоделитьсяПоделиться

    На фотографиях периода Belle Epoque, или Прекрасной эпохи (последние десятилетия XIX века и вплоть до Первой мировой), можно видеть дам с осиной талией. «Корсет», — сочувственно думаем мы. Сочувственно — потому что страшно себе представить, как дамам приходилось калечиться ради фигуры «песочные часы». На самом деле, увидев даму вживую, мы не были бы так впечатлены. В подавляющем большинстве случаев талия на фото — заслуга ретушеров.

    К концу Прекрасной эпохи женщины уже и на прогулки выходили в чайных платьях без корсета: раньше такая вольность позволялась только дома. А во время Первой и Второй мировых войн и вовсе было не до корсета: женщины заменяли мужчин на рабочих местах, одежда должна была быть практичной. Но вот в 1947 году Кристиан Диор представляет свою коллекцию: и вновь узкая талия и длинная, расширяющаяся книзу юбка.

    На какие эпохи оглядывались великие дизайнеры ХХ века, создавая свои коллекции? Как отразилась на моде философия хиппи и других субкультур второй половины века, унисекс и диско? Что в моде того времени почерпнули кутюрье, которые творят сейчас? Расскажет в «Охте-8» (Большеохтинский, 8) Екатерина Бычкова, историк искусства, моды и дизайна, методист Эрмитажа, коллекционер. 11 мая слушаем лекцию «От Belle Epoque до 1940-х», а 25 мая — лекцию «От Кристиана Диора до миллениума». Регистрация через TimePad. Начало в 18:00.

    Александра Шеромова

    По теме

    История модыМодаКуда сходить бесплатно
    ЛАЙК1
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close