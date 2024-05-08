От Belle Epoque до миллениума: историк моды и методист Эрмитажа расскажет, откуда «проросла» мода ХХ века

Изучить краткую историю костюма не линейно и хронологически, а разбираясь, откуда в недавних модных коллекциях взялась та или иная деталь, можно на лекционном цикле «Мода ХХ века» в «Охте-8». 11 и 25 мая — первые лекции. Бесплатно. 18+

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На фотографиях периода Belle Epoque, или Прекрасной эпохи (последние десятилетия XIX века и вплоть до Первой мировой), можно видеть дам с осиной талией. «Корсет», — сочувственно думаем мы. Сочувственно — потому что страшно себе представить, как дамам приходилось калечиться ради фигуры «песочные часы». На самом деле, увидев даму вживую, мы не были бы так впечатлены. В подавляющем большинстве случаев талия на фото — заслуга ретушеров.



К концу Прекрасной эпохи женщины уже и на прогулки выходили в чайных платьях без корсета: раньше такая вольность позволялась только дома. А во время Первой и Второй мировых войн и вовсе было не до корсета: женщины заменяли мужчин на рабочих местах, одежда должна была быть практичной. Но вот в 1947 году Кристиан Диор представляет свою коллекцию: и вновь узкая талия и длинная, расширяющаяся книзу юбка.



На какие эпохи оглядывались великие дизайнеры ХХ века, создавая свои коллекции? Как отразилась на моде философия хиппи и других субкультур второй половины века, унисекс и диско? Что в моде того времени почерпнули кутюрье, которые творят сейчас? Расскажет в «Охте-8» (Большеохтинский, 8) Екатерина Бычкова, историк искусства, моды и дизайна, методист Эрмитажа, коллекционер. 11 мая слушаем лекцию «От Belle Epoque до 1940-х», а 25 мая — лекцию «От Кристиана Диора до миллениума». Регистрация через TimePad. Начало в 18:00.

