Володин рассказал, когда Госдума рассмотрит предложения о вице-премьерах и министрах

Госдума рассмотрит кандидатуры на посты вице-премьеров и министров вскоре после утверждения премьер-министра. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин 10 мая. По его словам, несмотря на праздники, нижняя палата парламента продолжает работать.



Так, пятницу, 10 мая, Госдума посвятит вопросу об утверждении кандидатуры Михаила Мишустина на пост премьер-министра. Вначале сам Мишустин выступит с докладом, а после вопросов депутатов и выступлений от политических фракций состоится голосование по вопросу о назначении его на пост председателя правительства, пояснил Володин.

