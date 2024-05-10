Володин рассказал, когда Госдума рассмотрит предложения о вице-премьерах и министрах

Госдума рассмотрит кандидатуры на посты вице-премьеров и министров вскоре после утверждения премьер-министра. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин 10 мая. По его словам, несмотря на праздники, нижняя палата парламента продолжает работать.
Так, пятницу, 10 мая, Госдума посвятит вопросу об утверждении кандидатуры Михаила Мишустина на пост премьер-министра. Вначале сам Мишустин выступит с докладом, а после вопросов депутатов и выступлений от политических фракций состоится голосование по вопросу о назначении его на пост председателя правительства, пояснил Володин.
В воскресенье, 12 мая, депутаты будут рассматривать предложения по назначению заместителей председателя правительства и министров.
Госдума впервые за всю историю современной России будет формировать состав правительства. Полномочия утверждать премьера, его заместителей, федеральных министров нижняя палата парламента получила в результате принятия поправок к Конституции РФ в 2020 году.
Ранее стало известно, что президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму кандидатуру Михаила Мишустина на пост премьер-министра.
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко внесла на рассмотрение президента три кандидатуры на пост нового главы Счетной палаты России.