Спасать пассажиров из тонущего в Мойке автобуса помогал 19-летний Владимир. После он был вынужден обратиться к медикам

Среди людей, бросившихся спасать пассажиров тонущего в Мойке автобуса, оказался и 19-летний Владимир. Как стало известно «Фонтанке», молодой человек прыгнул в воду и помогал доставать людей, пострадавших в ДТП. Но спустя несколько часов и сам был вынужден обратиться к медикам.



Врачи диагностировали у Владимира переохлаждение легкой степени и обморожение дистальных отделов нижних конечностей первой степени. Его отпустили в удовлетворительном состоянии.



Известно, что юноша постоянно проживает в Москве, а в Петербурге остановился в гостинице.

