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    Автобус упал в Мойку

    Спасать пассажиров из тонущего в Мойке автобуса помогал 19-летний Владимир. После он был вынужден обратиться к медикам

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    Среди людей, бросившихся спасать пассажиров тонущего в Мойке автобуса, оказался и 19-летний Владимир. Как стало известно «Фонтанке», молодой человек прыгнул в воду и помогал доставать людей, пострадавших в ДТП. Но спустя несколько часов и сам был вынужден обратиться к медикам.

    Врачи диагностировали у Владимира переохлаждение легкой степени и обморожение дистальных отделов нижних конечностей первой степени. Его отпустили в удовлетворительном состоянии.

    Известно, что юноша постоянно проживает в Москве, а в Петербурге остановился в гостинице.

    О том, кто еще участвовал в спасении пассажиров автобуса, читайте в материале «Фонтанки».

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