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    Пассажирам упавшего в Мойку автобуса оказывают первую помощь прямо на месте

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    7 комментариев

    Пассажирам, оказавшимся под водой в результате падения автобуса в Мойку, оказывают помощь прямо на месте происшествия возле Поцелуева моста, сообщают 10 мая читатели «Фонтанки».

    читатель «Фонтанки»

    По информации корреспондента издания, полиция оцепила район места ДТП. Жители не могут попасть домой, изредка делают исключение для тех, у кого есть прописка. Их сопровождают полицейские.

    Около часа дня пассажирский автобус упал в Мойку, протаранив забор. В результате в воде оказались около 20 человек, включая водителя. Сейчас на месте работают сотрудники полиции, СК, прокуратуры, МЧС и медики скорой помощи. По предварительной информации «Фонтанки», известно о четверых погибших, однако число жертв, по другим данным, может достигать шести. Следком и МВД возбудили уголовные дела, в статьях которых упоминается «смерть двух и более лиц».

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    АвтобусМойкаПоцелуев мост
    ЛАЙК0
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ2
    ГНЕВ7
    ПЕЧАЛЬ37

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