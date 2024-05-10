Yle: российские пограничники сотрудничают с Финляндией и препятствуют въезду беженцев

Пограничная служба Финляндии сообщает, что вблизи границы находятся «сотни или даже тысячи лиц, стремящихся попасть» в страну. Об этом в пятницу, 10 мая, сообщает издание Yle.
Замглавы Пограничной службы Марко Саарекс поделился, что пересечение границы беженцами прекратилось из-за сотрудничества с российской стороной — пограничники России препятствуют въезду людей в Финляндию и сотрудничают с финскими коллегами. Заместитель начальника пограничной охраны Юго-восточной Финляндии Яни Миеттинен добавил, что сотрудничество с Россией идет нормально. «Власти России и Финляндии обмениваются информацией о ситуации», — отметил он.
Издание отмечает, что в Финляндии готовились к тому, что с приходом весны в страну хлынет поток мигрантов, но этого не произошло. Последний случай нелегального пересечения границы произошел 12 марта.
Однако финские пограничники всё еще считают, что «угроза незаконного пересечения границы» существует.
Недавно министр обороны Финляндии рассказал, в каком случае откроют границу с Россией.