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    Yle: российские пограничники сотрудничают с Финляндией и препятствуют въезду беженцев

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    Пограничная служба Финляндии сообщает, что вблизи границы находятся «сотни или даже тысячи лиц, стремящихся попасть» в страну. Об этом в пятницу, 10 мая, сообщает издание Yle.

    Замглавы Пограничной службы Марко Саарекс поделился, что пересечение границы беженцами прекратилось из-за сотрудничества с российской стороной — пограничники России препятствуют въезду людей в Финляндию и сотрудничают с финскими коллегами. Заместитель начальника пограничной охраны Юго-восточной Финляндии Яни Миеттинен добавил, что сотрудничество с Россией идет нормально. «Власти России и Финляндии обмениваются информацией о ситуации», — отметил он.

    Издание отмечает, что в Финляндии готовились к тому, что с приходом весны в страну хлынет поток мигрантов, но этого не произошло. Последний случай нелегального пересечения границы произошел 12 марта.

    Однако финские пограничники всё еще считают, что «угроза незаконного пересечения границы» существует.

    Недавно министр обороны Финляндии рассказал, в каком случае откроют границу с Россией.

    Проблемы на российско-финской границе начались в ноябре 2023 года из-за так называемого мигрантского кризиса. «Фонтанка» рассказывала о потоке иностранцев, желавших попасть в ЕС через российско-финляндскую границу на велосипедах. Власти Финляндии тогда обвинили в происходящем российскую сторону и закрыли границу.

    Решением этой проблемы в Финляндии считают так называемый «Закон о выдворении», автором которого выступило министерство внутренних дел. Согласно инициативе, прибывшие со стороны РФ беженцы должны будут оставаться на границе или вблизи нее во время обработки заявления на предоставление убежища в Финляндии. В случае отказа иностранцев будут отправлять обратно в Россию.

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