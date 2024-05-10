Yle: российские пограничники сотрудничают с Финляндией и препятствуют въезду беженцев

Пограничная служба Финляндии сообщает, что вблизи границы находятся «сотни или даже тысячи лиц, стремящихся попасть» в страну. Об этом в пятницу, 10 мая, сообщает издание Yle.



Замглавы Пограничной службы Марко Саарекс поделился, что пересечение границы беженцами прекратилось из-за сотрудничества с российской стороной — пограничники России препятствуют въезду людей в Финляндию и сотрудничают с финскими коллегами. Заместитель начальника пограничной охраны Юго-восточной Финляндии Яни Миеттинен добавил, что сотрудничество с Россией идет нормально. «Власти России и Финляндии обмениваются информацией о ситуации», — отметил он.