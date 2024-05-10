РБК: Дмитрий Патрушев стал кандидатом в вице-премьеры в новом правительстве

Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев может занять пост вице-премьера. Об этом в пятницу, 10 мая, сообщает РБК со ссылкой на три источника, знакомые с ходом кадровых консультаций.

Собеседник издания утверждает, что при переходе на должность вице-премьера Патрушев не станет совмещать ее с постом главы Минсельхоза. Другой источник говорит, что на должность министра рассматривается кандидатура первого замглавы Минсельхоза Оксаны Лут.

Дмитрий Патрушев родился 13 октября 1977 года в Ленинграде. Его отец Николай Патрушев — с 2008 года занимает пост секретаря Совбеза, а ранее — с 1999 года по 2008-й — возглавлял ФСБ.

