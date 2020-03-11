Терешковой припомнили энтузиазм сорокалетней давности. Она уже меняла Конституцию

В соцсетях к вечеру 10 марта депутату Государственной думы Валентине Терешковой припомнили, что к переписыванию Конституции она имеет отношение не впервые. В предыдущий раз участвовать «в величественных планах» она обещала Брежневу.

Фотография вырезки из газеты «Известия» от 6 октября 1977 года появилась в телеграм-каналах. Тогда депутат Николаева-Терешкова обращалась к коллегам и благодарила коммунистическую партию в канун 60-летия Великого Октября. «Обращаясь к проекту Конституции, мы, советские женщины, не только осознаем свои права, но и ясно видим свои обязанности полноправных членов социалистического общества. С новым энтузиазмом мы будем трудиться во имя процветания нашей великой Родины, активно участвовать в выполнении величественных планов построения коммунистического общества в нашей стране», - писала депутат 43 года назад.