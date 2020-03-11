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11.03.2020 00:17
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Терешковой припомнили энтузиазм сорокалетней давности. Она уже меняла Конституцию

В соцсетях к вечеру 10 марта депутату Государственной думы Валентине Терешковой припомнили, что к переписыванию Конституции она имеет отношение не впервые. В предыдущий раз участвовать «в величественных планах» она обещала Брежневу.

Фотография вырезки из газеты «Известия» от 6 октября 1977 года появилась в телеграм-каналах. Тогда депутат Николаева-Терешкова обращалась к коллегам и благодарила коммунистическую партию в канун 60-летия Великого Октября. «Обращаясь к проекту Конституции, мы, советские женщины, не только осознаем свои права, но и ясно видим свои обязанности полноправных членов социалистического общества. С новым энтузиазмом мы будем трудиться во имя процветания нашей великой Родины, активно участвовать в выполнении величественных планов построения коммунистического общества в нашей стране», - писала депутат 43 года назад.

Припомнили пользователи и фотографии с Леонидом Брежневым, проводя аналогии с теми кадрами, на которых она запечатлена рядом с Владимиром Путиным.

10 марта от первой женщины-космонавта и действующего депутата Государственной думы Валентины Терешковой прозвучало предложение вместе с новой конституцией «аннулировать» предыдущие президентские сроки Владимира Путина, то есть дать ему возможность переизбраться через четыре года. Глава государства экстренно приехал на заседание и сообщил, что прежде чем соглашаться, необходимо проконсультироваться с Конституционным судом. Поправка была внесена в проект переписанной конституции с поддержкой более 80 процентов народных избранников. Уже через несколько часов в обеих столицах начались пикеты против обнуления.

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Комментарии (2)

klapaucius
А было что защищать изначально ?
Жора  
А говорили, что скафандр защищает мозги от космической радиации! Значит, врали...
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