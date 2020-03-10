Одиночные пикеты против «обнуления» президентского срока проходят в центре Петербурга вечером 10 марта.



Как передает корреспондент «Фонтанки», люди стоят в пикетах у станции метро «Гостиный двор», на Малой Садовой улице и на протяжении Невского проспекта.

«Была внесена поправка об обнулении сроков президента, и по сути, если Конституционный суд примет [положительное заключение], он [Влалимир Путин] сможет снова переизбираться, по крайней мере до 2036 года», - прокомментировали пикетирующие.

Очереди из желающих постоять в одиночном пикете в Северной столице пока не наблюдается в отличие от Москвы, где у памятника князя Владимиру на Боровицкой площади насчитали более ста человек.