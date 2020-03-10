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10.03.2020 21:03
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Петербуржцы встали в одиночные пикеты против «обнуления» президентского срока

Одиночные пикеты против «обнуления» президентского срока проходят в центре Петербурга вечером 10 марта.

Как передает корреспондент «Фонтанки», люди стоят в пикетах у станции метро «Гостиный двор», на Малой Садовой улице и на протяжении Невского проспекта.

«Была внесена поправка об обнулении сроков президента, и по сути, если Конституционный суд примет [положительное заключение], он [Влалимир Путин] сможет снова переизбираться, по крайней мере до 2036 года», - прокомментировали пикетирующие.

Очереди из желающих постоять в одиночном пикете в Северной столице пока не наблюдается в отличие от Москвы, где у памятника князя Владимиру на Боровицкой площади насчитали более ста человек.

Фото: Ирина Корбат/"Фонтнка.ру"
Фото: Ирина Корбат/"Фонтнка.ру"

Ранее Госдума проголосовала за поправку депутата Валентины Терешковой об «обнулении» президентских сроков Владимира Путина. Сам президент высказался «за», но только при условии одобрения со стороны Конституционного суда.

За поправку высказались 84,4% голосовавших, против — 9,6%, один депутат воздержался. Суть состоит в том, что, сколько бы сроков человек ни провел в президентском сроке на момент ее принятия, это не должно ему мешать баллотироваться после вступления поправки в силу.

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Комментарии (5)

alexadmin
Помер тот - помрет и этот.
Три комента и все от дам с низкой социальной ответственностью..
Simha
Проблема в населении. Им можно повышать цены, пенсионный возраст, обнулять накопления, мне даже кажется на голову с...ать - всё божья благодать. И память у них как у рыб- 5 минут. Поэтому не расстраиваться надо, а валить отседова, пока молодые.
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