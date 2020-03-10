Одиночные пикеты против «обнуления» президентских сроков Владимира Путина проходят в центре Москвы вечером 10 марта. На Боровицкой площади у памятника князю Владимиру журналисты насчитали более ста человек, желающих постоять в пикете.



На месте находятся сотрудники полиции, которые проверяют у собравшихся документы. О задержаниях пока не сообщается.

Ранее Госдума проголосовала за поправку депутата Валентины Терешковой об «обнулении» президентских сроков Владимира Путина. Сам президент высказался «за», но только при условии одобрения со стороны Конституционного суда.