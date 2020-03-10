В Москве проходят одиночные пикеты против «обнуления» президентских сроков. В очереди больше ста человек
Одиночные пикеты против «обнуления» президентских сроков Владимира Путина проходят в центре Москвы вечером 10 марта. На Боровицкой площади у памятника князю Владимиру журналисты насчитали более ста человек, желающих постоять в пикете.
На месте находятся сотрудники полиции, которые проверяют у собравшихся документы. О задержаниях пока не сообщается.
Ранее Госдума проголосовала за поправку депутата Валентины Терешковой об «обнулении» президентских сроков Владимира Путина. Сам президент высказался «за», но только при условии одобрения со стороны Конституционного суда.
За поправку высказались 84,4% голосовавших, против — 9,6%, один депутат воздержался. Суть состоит в том, что, сколько бы сроков человек ни провел в президентском сроке на момент ее принятия, это не должно ему мешать баллотироваться после вступления поправки в силу.
В Москве у памятника князю Владимиру проходят одиночные пикеты против обнуления президентских сроков Владимира Путина— RTVI (@RTVi) March 10, 2020
📸: @_krasnov__ / RTVI pic.twitter.com/kQxQQOYpuL
У памятника князю Владимиру начались пикеты против обнуления президентских сроков Путина pic.twitter.com/W5jxx2iyBq— Дикая Москва (@WildWildMoscow) March 10, 2020