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10.03.2020 20:33
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В Москве проходят одиночные пикеты против «обнуления» президентских сроков. В очереди больше ста человек

Одиночные пикеты против «обнуления» президентских сроков Владимира Путина проходят в центре Москвы вечером 10 марта. На Боровицкой площади у памятника князю Владимиру журналисты насчитали более ста человек, желающих постоять в пикете.

На месте находятся сотрудники полиции, которые проверяют у собравшихся документы. О задержаниях пока не сообщается.

Ранее Госдума проголосовала за поправку депутата Валентины Терешковой об «обнулении» президентских сроков Владимира Путина. Сам президент высказался «за», но только при условии одобрения со стороны Конституционного суда.

За поправку высказались 84,4% голосовавших, против — 9,6%, один депутат воздержался. Суть состоит в том, что, сколько бы сроков человек ни провел в президентском сроке на момент ее принятия, это не должно ему мешать баллотироваться после вступления поправки в силу.

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Комментарии (6)

Сергей Кузнецов
Может народ проснется и встанет против этого беспредела..
260628381
100 человек на 12 млн. Москву это конец власти.Власть дрожит :))))
Modest_5e4ce41f7533b
Любые заварушки раскручиваются из пустяков.
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