За «обнуление» президентских сроков Путина проголосовали 84,4% депутатов. Придется еще сходить в Конституционный суд
Госдума ФС РФ проголосовала за поправку Валентины Терешковой об «обнулении» президентских сроков Владимира Путина. Ранее сам президент высказался «за», но только при условии одобрения со стороны Конституционного суда.
За поправку высказались 84,4% голосовавших, против — 9,6%, один депутат воздержался. Суть конституционной поправки состоит в том, что, сколько бы сроков человек ни провел в президентском сроке на момент ее принятия, это не должно ему мешать баллотироваться после вступления поправки в силу.
Это предложение было внесено Терешковой 10 марта на заседании Госдумы, где во втором чтении принимаются конституционные поправки. Помимо этого высказывались идеи о досрочных выборах в Госдуму и избрании президента через Госсовет. Прибывший в парламент президент Владимир Путин высказался против последних двух предложений. Что касается «обнуления» своих сроков, то глава государства высказал такую позицию: «В принципе, этот вариант был бы возможен. Но при одном условии. Если Конституционный суд РФ даст официальное заключение, что такая поправка не будет противоречить основным принципам и положениям Конституции. Мы не принимаем новую Конституцию, а вносим отдельные поправки».
«Фонтанка» вела прямую трансляцию того, как депутаты делали предложения президенту, а тот придирчиво выбирал, на что согласиться.