За «обнуление» президентских сроков Путина проголосовали 84,4% депутатов. Придется еще сходить в Конституционный суд

Госдума ФС РФ проголосовала за поправку Валентины Терешковой об «обнулении» президентских сроков Владимира Путина. Ранее сам президент высказался «за», но только при условии одобрения со стороны Конституционного суда.



За поправку высказались 84,4% голосовавших, против — 9,6%, один депутат воздержался. Суть конституционной поправки состоит в том, что, сколько бы сроков человек ни провел в президентском сроке на момент ее принятия, это не должно ему мешать баллотироваться после вступления поправки в силу.