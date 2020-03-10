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10.03.2020 16:14
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За «обнуление» президентских сроков Путина проголосовали 84,4% депутатов. Придется еще сходить в Конституционный суд

Госдума ФС РФ проголосовала за поправку Валентины Терешковой об «обнулении» президентских сроков Владимира Путина. Ранее сам президент высказался «за», но только при условии одобрения со стороны Конституционного суда.

За поправку высказались 84,4% голосовавших, против — 9,6%, один депутат воздержался. Суть конституционной поправки состоит в том, что, сколько бы сроков человек ни провел в президентском сроке на момент ее принятия, это не должно ему мешать баллотироваться после вступления поправки в силу.

Это предложение было внесено Терешковой 10 марта на заседании Госдумы, где во втором чтении принимаются конституционные поправки. Помимо этого высказывались идеи о досрочных выборах в Госдуму и избрании президента через Госсовет. Прибывший в парламент президент Владимир Путин высказался против последних двух предложений. Что касается «обнуления» своих сроков, то глава государства высказал такую позицию: «В принципе, этот вариант был бы возможен. Но при одном условии. Если Конституционный суд РФ даст официальное заключение, что такая поправка не будет противоречить основным принципам и положениям Конституции. Мы не принимаем новую Конституцию, а вносим отдельные поправки».

«Фонтанка» вела прямую трансляцию того, как депутаты делали предложения президенту, а тот придирчиво выбирал, на что согласиться.

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Комментарии (28)

Jot
Вопрос президентских сроков у нас - это светский вопрос. Ну, если хотите меньше видеть по телевизору кого-то или очень важно, чтобы вас поздравил с новым годом кто-то другой - то да.
Серьезно это ни на что не повлияет. Президентом не будет неожиданный человек.
Часы - это не только циферблат и стрелки, которые мы видим, они очень важны. Часы - это механизм, который важнее и который не все видят, а как он работает знает мало кто.
Поэтому мне все равно кто и на сколько сроков.
DrDick
И смех, и грех...
Пушкин - это наше всё. Путин - это наше навсегда.
klapaucius
Коронавирус здесь очень кстати, можно любые массовые акции граждан запретить под предлогом заботы об их же здоровье.
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