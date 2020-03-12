Две трети граждан РФ могут принять участие в общероссийском голосовании по президентским поправкам в Конституцию. 45% уже точно решили прийти на избирательные участки, ещё 24% ответили социологам государственной службы ВЦИОМ «скорее да». Данные опубликованы в четверг, 12 марта.

При этом каждый десятый человек не готов участвовать в этом плебисците Владимира Путина. Голосование является составной частью законопроекта президента об изменении основного закона страны. «Скорее нет» сегодня отвечают 4% респондентов. 7% определились, что голосовать не пойдут точно. Ещё 17% намерены определиться «ближе к голосованию».

Из тех, кто придёт на голосование, «скорее за» готовы проголосовать 64% россиян. «Скорее против» — 15%. 21% граждан пока не определились.



В минувшую среду лидер КПРФ Геннадий Зюганов с трибуны Госдумы заявил, что для региональных властей была спущена разнарядка обеспечить явку на выборах на уровне 70%.



Ранее в Госдуме был одобрен президентский законопроект об изменениях Конституции. В том числе поправка Валентины Терешковой, которая позволяет Владимиру Путину обнулить его президентские сроки и в 2024 году снова баллотироваться на высший государственный пост.



39% респондентов ВЦИОМ об этом «хорошо знают». 50% «что-то слышали без подробностей». 12% узнали об этом от социологов. О личном отношении к инициативе первой женщины-космонавта Земли и поддержки поправки самим Владимиром Путиным ВЦИОМ россиян не спрашивал.



Каждый второй собеседник подчинённых Валерия Фёдоров на вопрос о том, когда состоится общероссийское голосование, назвал 22 апреля. Однако днём в четверг сенатор Андрей Клишас сообщил, что юридически дата ещё не утверждена. По словам соавтора поправок решение примет Владимир Путин после того, как Конституционный суд оценит легитимность предложенной президентом схемы вступления поправок в силу и их содержимого.

