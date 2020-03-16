Группа академиков Российской академии наук, юристов, писателей и журналистов опубликовала открытое письмо, в котором выражена обеспокоенность происходящим с Конституцией РФ . Подписанты обращения, которое опубликовано на сайте « Эха Москвы », апеллируют к согражданам, депутатам всех уровней, политикам, к судьям Конституционного суда, «приносившим присягу на тексте действующей Конституции».

Подписанты, среди которых 13 членов-корреспондентов РАН, несколько академиков РАН, полтора десятка профессоров и другие профессионалы, утверждают, что над Россией «нависла угроза глубокого конституционного кризиса». В качестве подтверждения этого предположения приводятся три аргумента.

Первый — норма, позволяющая обнулить президентские сроки для Владимира Путина.



Подписанты утверждают, что другие поправки, которые вносятся в 3–8 главы Конституции, противоречат «неизменяемым 1 и 2 главам». «Эти нормы нарушают принцип равенства перед законом и гарантии прав и свобод личности, противоречат принципам федерализма, принципам разделения властей, независимости судебной системы и автономии местного самоуправления», — сказано в обращении.



Третий аргумент, который вынуждает подписантов выступать против конституционной реформы, — «грубое нарушение порядка принятия поправок к Конституции». Авторы напоминают, что исчерпывающий порядок принятия поправок описан в 136-й статье Конституции: Госдума, Совет Федерации и региональные парламенты. К тому же есть «федеральный закон «О порядке принятия и вступления в силу поправок к Конституции РФ» от 4 марта 1998 г.



«[Закон] прямо указывает, что «одним законом РФ о поправке к Конституции РФ охватываются взаимосвязанные изменения конституционного текста». Совершенно очевидно, что принимаемый грубо и открыто нарушает это требование, соединяя в себе комплекс тематически и содержательно не взаимосвязанных изменений текста», — пишут авторы открытого письма и делают вывод, что «органы представительной власти не имели возможности выразить своего отношения к этим содержательно различным поправкам, а значит, порядок приятия поправки к Конституции не был соблюден», — сказано в обращении.