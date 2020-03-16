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16.03.2020 13:33
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Учёные, писатели и журналисты призывают судей КС избежать «национального раздора»

Группа академиков Российской академии наук, юристов, писателей и журналистов опубликовала открытое письмо, в котором выражена обеспокоенность происходящим с Конституцией РФ. Подписанты обращения, которое опубликовано на сайте «Эха Москвы», апеллируют к согражданам, депутатам всех уровней, политикам, к судьям Конституционного суда, «приносившим присягу на тексте действующей Конституции».

автор фото Николай Нелюбин / «Фонтанка.ру»
автор фото Николай Нелюбин / «Фонтанка.ру»

Подписанты, среди которых 13 членов-корреспондентов РАН, несколько академиков РАН, полтора десятка профессоров и другие профессионалы, утверждают, что над Россией «нависла угроза глубокого конституционного кризиса». В качестве подтверждения этого предположения приводятся три аргумента.

Первый — норма, позволяющая обнулить президентские сроки для Владимира Путина.

Подписанты утверждают, что другие поправки, которые вносятся в 3–8 главы Конституции, противоречат «неизменяемым 1 и 2 главам». «Эти нормы нарушают принцип равенства перед законом и гарантии прав и свобод личности, противоречат принципам федерализма, принципам разделения властей, независимости судебной системы и автономии местного самоуправления», — сказано в обращении.

Третий аргумент, который вынуждает подписантов выступать против конституционной реформы, — «грубое нарушение порядка принятия поправок к Конституции». Авторы напоминают, что исчерпывающий порядок принятия поправок описан в 136-й статье Конституции: Госдума, Совет Федерации и региональные парламенты. К тому же есть «федеральный закон «О порядке принятия и вступления в силу поправок к Конституции РФ» от 4 марта 1998 г.

«[Закон] прямо указывает, что «одним законом РФ о поправке к Конституции РФ охватываются взаимосвязанные изменения конституционного текста». Совершенно очевидно, что принимаемый грубо и открыто нарушает это требование, соединяя в себе комплекс тематически и содержательно не взаимосвязанных изменений текста», — пишут авторы открытого письма и делают вывод, что «органы представительной власти не имели возможности выразить своего отношения к этим содержательно различным поправкам, а значит, порядок приятия поправки к Конституции не был соблюден», — сказано в обращении.

Происходящее подписанты называют «антиконституционным переворотом».

автор фото Николай Нелюбин / «Фонтанка.ру»
автор фото Николай Нелюбин / «Фонтанка.ру»

Обращение подписали уже более 9000 человек. Помимо академиков РАН и юристов, среди подписантов оказались доктор философских наук, профессор СПбГУ Елена Лисанюк, первый зампред ЦБ РФ в 1995–98 годах экономист Сергей Алексашенко, петербургский адвокат Борис Грузд, директор «Левада-центра» Лев Гудков, экономист Владислав Иноземцев, журналисты Андрей Колесников, Леонид Парфёнов, Виктор Шендерович, политолог Глеб Павловский и многие другие.

В минувшую субботу президент Владимир Путин направил запрос в Конституционный суд о проверке положений своего закона о поправках Конституции и порядка вступления их в силу. Документ предписывает судьям рассмотреть вопрос всего за 7 дней.

Законопроект о поправках в Конституцию был принят Госдумой в среду, 11 марта. В тот же день он был одобрен Советом Федерации. Уже 12 марта законопроект получил необходимую поддержку региональных парламентов. Совет Федерации утвердил региональные итоги голосования за поправки утром в субботу.

Законопроект предполагает, что поправки вступят в силу только после подведения итогов общероссийского голосования, которое может пройти 22 апреля.

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Комментарии (9)

Zas
Конституционный суд в рассмотрении поправок к Конституции РФ должен основываться не на законе, а на духе закона. Решение КС должно быть не законным, а взвешенным. Только в этом случае удастся избежать сложения полномочий самым величайшим политиком и вождём всех времён и народов.
vitor
Знакомы всё лица, те что топили за "Сеть"Не удивлён
dragvs
Это и есть свержение конституционного строя/захват гос. власти в стране. Почуйте как все мило начиналось и как в самом конце нагло использовали старушку Терешкову для финта ушами. Эти люди способны на любую мерзость, мы отдаем им сейчас страну во владение.
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