ЦИК рассказал, сколько потратит на общероссийское голосование за поправки к Конституции

Центральная избирательная комиссия России на заседании в среду, 4 марта, приняла постановление о распределении бюджетных средств на подготовку и проведение общероссийского голосования по законопроекту Владимира Путина «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации публичной власти», где содержится блок конституционных поправок.

ЦИК направит «нижестоящим избирательным комиссиям на финансовое обеспечение подготовки и проведения общероссийского голосования 14 млрд 625 млн рублей», — сообщает ТАСС.



Ещё 110 миллионов рублей направят федеральным органам исполнительной власти, которые отвечают за дипломатические представительства, консульские учреждения РФ и воинские части. Деньги пойдут на организацию участков за пределами России. Также ЦИК выделил 80 миллионов на исполнение собственных полномочий в период подготовки и проведения общероссийского голосования.

«Расходы сопоставимы с расходами на президентскую кампанию. Мы этого не скрываем. Сопоставимы с учётом инфляции», — сказал журналистам в трансляции РИА Новости зампред ЦИК Николай Булаев.



Фото: скриншот онлайн-трансляции ria.ru

«Нас немного обрезали. Мы просили с учётом инфляции за два года. Нам сделали только за год. Но мы привыкли», — сказала глава ЦИК Элла Памфилова о том, что никакого заметного роста финансирования не произошло. Памфилова отметила, что деньги были выделены из Резервного фонда РФ.

Существование утвержденного слогана и логотипа предстоящего плебисцита глава ЦИК опровергла, поскольку ещё не прошли конкурсные процедуры, деньги на которые пришли только в среду.



В минувший вторник Верховный суд России отказал в рассмотрении иска о незаконности возложения на ЦИК и нижестоящие избиркомы ответственности за подготовку к проведению общероссийского голосования по поправкам к Конституции. «Согласно законодательству, комиссии занимаются исключительно организацией выборов и референдумов. Сколько бы в Кремле нас ни пытались убедить в обратном, так называемое общероссийское голосование не имеет с ними ничего общего. С такой же легкостью и столь же неправомерно президент мог бы обязать комиссии заниматься раздачей завтраков учащимся младших классов», — утверждал истец.

Поправки Владимира Путина, внесённые в Госдуму в понедельник, предполагают, что в случае одобрения изменений Конституции на общероссийском голосовании они вступают в силу немедленно. Однако законность процедуры голосования, которая не прописана в конституционном механизме принятия правок основного закона страны, ещё предстоит оценить Конституционному суду России, куда президент обратится после утверждения поправок в Госдуме и Совете Федерации.

