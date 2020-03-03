«Каких-либо обязанностей непосредственно на членов участковых избирательных комиссий данным распоряжением не возлагается. При таких обстоятельствах абзац 2 пункта 2 распоряжения президента Российской Федерации от 14 февраля 2020 года №32-рп не создает препятствий к осуществлению прав, свобод и реализации законных интересов Артемьева А. Е. и не возлагает непосредственно на него каких-либо обязанностей», — написали подчинённые председателя ВС Вячеслава Лебедева в определении.

Верховный суд России не заметил противоречий в распоряжении президента о возложении на ЦИК и нижестоящие избиркомы ответственности за подготовку к проведению «общероссийского голосования» по поправкам к Конституции. Об этом со ссылкой на определение суда об отказе в рассмотрении иска 3 марта сообщает «Коммерсантъ».

Ранее в ВС обратился член московской участковой избирательной комиссии № 2566 Александр Артемьев.



«Согласно законодательству, комиссии занимаются исключительно организацией выборов и референдумов. Сколько бы в Кремле нас ни пытались убедить в обратном, так называемое общероссийское голосование не имеет с ними ничего общего. С такой же легкостью и столь же неправомерно президент мог бы обязать комиссии заниматься раздачей завтраков учащимся младших классов», — утверждал истец.



Артемьев намерен оспорить отказ в рассмотрении иска.



Оспариваемое распоряжение Путина в том числе предполагает, что процедура общероссийского голосования по принятию поправок в Конституцию будет профинансирована на уровне финансирования выборов президента. В 2018 году на них было потрачено около 14 млрд рублей.



Общероссийское голосование назначено на среду, 22 апреля. Сенатор Андрей Клишас ранее заявлял «Фонтанке», что за нарушения при голосовании будет предусмотрена ответственность, аналогичная нарушениям при классических выборах. Порог явки на этом голосовании будет отменён. Подробности содержания новых президентских поправок читайте на «Фонтанке».

