«Бог», «брак», «отчуждение земель» и запрет чиновникам иметь иностранные счета

Спойлер: идея о праве президента распускать Госдуму в случае неодобрения части федеральных министров в этом пакете поправок отсутствует.





1. Чиновники без иностранных счетов



Самое частое предлагаемое изменение Конституции в этих 24 страницах — запрет всем госслужащим иметь иностранные счета. Ранее расширить запрет на двойное гражданство новым ограничением предлагал сенатор Константин Косачёв. «Это не репрессивная мера, это защита самих должностных лиц от внешнего давления, шантажа и угроз», — уточнял сенатор. Несмотря на изначальные предложения табуировать для чиновников термин «активы», в поправке остался лишь запрет на «наличие счетов в иностранных банках». «Про недвижимость там ничего не сказано. Меня они (запрет на двойное гражданство и иностранные счета. — Прим. ред.) никак не касаются», — приводил себя в пример «Фонтанке» соавтор поправок сенатор Андрей Клишас, который указывал в своей декларации за 2018 год наличие дома и земельного участка в Швейцарии. Новый запрет на иностранные счета будет касаться федеральных и муниципальных чиновников, министров, депутатов, сенаторов, омбудсменов, прокуроров, судей и президента.



2. Бог



Упоминание «бога», как и обещал «Фонтанке» Клишас, предложено прописать не в преамбуле, а в разделе «Федеративное устройство». Статью 67 предложено дополнить формулировкой: «Российская Федерация, объединенная тысячелетней историей, сохраняя память предков, передавших нам идеалы и веру в Бога, а также преемственность развития Российского государства, признает исторически сложившееся государственное единство».



3. Преемственность СССР



В той же 67-й статье прописывается, что «РФ — правопреемница СССР», и «на своей территории», и в вопросах «членства в международных организациях, их органах, участия в международных договорах, а также в отношении предусмотренных международными договорами обязательств и активов Союза ССР за пределами РФ». В Конституции 1993 года СССР не упоминался.



4. Защита исторической правды



Ещё одна новелла в той же статье — обязательство РФ по защите «исторической памяти». Значение термина не раскрывается, но декларируется, что «РФ чтит память защитников Отечества, обеспечивает защиту исторической правды». «Умаление значения подвига народа при защите Отечества не допускается». Норма вполне может стать основой для законодательного запрета на сравнение сталинской России с гитлеровской Германией, о чём ранее предлагала подумать депутат Госдумы Елена Ямпольская.



5. Запрет на призывы к отчуждению территорий



«Действия, направленные на отчуждение части территории РФ, а также призывы к таким действиям не допускаются», — гласит правка 67-й статьи. До сих пор вопрос о границе там упоминается лишь в контексте внутренних границ РФ: «...границы между субъектами Российской Федерации могут быть изменены с их взаимного согласия». Запрет на отчуждение земель или разговоры на эту тему нужны для усиления позиций Москвы по Крыму, ранее дал понять «Фонтанке» сенатор Клишас. «Эта поправка должна положить конец всем последующим разговорам о том, что уйдёт Путин — и можно будет вернуться к тому, что Россия вернёт Крым или ещё какие-то территории», — сказал сенатор в интервью.



6. Государствообразующий народ



Вместо простой декларации, что русский язык — государственный язык РФ, Владимир Путин предлагает вписать в Конституцию определение директора Государственного Эрмитажа Михаила Пиотровского. «Государственным языком на всей территории РФ является русский язык, как язык государствообразующего народа в многонациональном союзе равноправных народов РФ», — гласит уточнение. Отдельно «русский народ» при этом не упоминается. Право национальных республик устанавливать свои государственные языки и гарантии РФ на сохранение родных языков, создание условий их изучения и развития сохраняются.



7. Культура



Владимир Путин предлагает вписать в Конституцию России «культуру» как «уникальное наследие ее многонационального народа». «Культура поддерживается и охраняется государством», — уточняет впервые вводимый 4-й пункт статьи 68.



8. Соотечественники



Впервые Основной закон России предлагается дополнить иностранными диаспорами выходцев из России. «РФ оказывает поддержку соотечественникам, проживающим за рубежом, в осуществлении их прав, обеспечении защиты их интересов и сохранении общероссийской культурной идентичности». Определение этой «идентичности» не приводится.



9. Здоровый образ жизни и брак



В список вопросов совместного ведения РФ и субъектов РФ предложено добавить «создание условий для ведения здорового образа жизни». Здесь же появляется и ранее обещанное представителями РПЦ определение «брака» как союза мужчины и женщины: «Защита семьи, материнства, отцовства и детства, защита института брака как союза мужчины и женщины».



10. МРОТ и индексация пенсий



Самые интересные россиянам социальные обещания Владимира Путина про уравнивание МРОТ с прожиточным минимумом вписывают в статью о национальной валюте. «Государством гарантируется минимальный размер оплаты труда не менее величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по РФ». «Осуществляется индексация пенсий не реже одного раза в год в порядке, установленном ФЗ», — гласит новый подраздел статьи. Там же фиксируется обязательная «индексация социальных пособий и иных социальных выплат», гарантируется защита «уважения человека труда», «экономическая, политическая и социальная солидарность».



11. Международный мир



Статью о праве на межгосударственные союзы и передачу им полномочий предложено дополнить отдельным подразделом о праве РФ «принимать меры по поддержанию и укреплению международного мира и безопасности». Там же сказано про «недопущение вмешательства во внутренние дела государства».



12. Защита детей и инвалидов



Список полномочий правительства РФ предложено расширить обязанностями кабмина по сохранению «традиционных семейных ценностей», о чём ранее говорила Ольга Баталина, ныне замминистра труда, ранее депутат Госдумы. При этом «дети являются важнейшим достоянием РФ», а государство «берёт на себя обязанности родителей в отношении детей, оставшихся без попечения». Правительство отвечает за социальную интеграцию инвалидов «без какой-либо дискриминации». В тот же раздел вписывается и защита окружающей среды, и поддержка волонтёров, и поддержание институтов гражданского общества, в том числе НКО, их допуск к «выработке госполитики».