Президент Владимир Путин поддержал идею фиксации в Конституции России признания связей между РФ, СССР и Российской империей. На необходимость внесения в главный закон страны «чего-то единого» про историю развития государства указал кинорежиссёр Карен Шахназаров во время заседания рабочей группы по конституционным поправкам в среду, 26 февраля. Трансляцию вёл телеканал RT.

«Мы дважды в этом веке отторгали нашу историю. После 1917 года Российскую империю. В 90-е отодвинули советскую историю. Правильно было бы связать всю нашу историю в нечто единое. По всем фактам мы наследники Российской империи и СССР. Нужно чётко и ясно определить свою идентичность и своё происхождение», — сказал гендиректор «Мосфильма».

Фото: Скриншот с сайта YouTube

«Вы правы, — ответил Владимир Путин. — Связанность каждого исторического этапа — очень важная вещь». Но президент отметил, что у директора Государственного Эрмитажа Михаила Пиотровского было аналогичное предложение. «У него потоньше это прописано», — сказал Путин про Пиотровского, который в ответ улыбнулся. В своём выступлении Михаил Пиотровский говорил про описание культурной идентичности. Он предложил прописать в Конституции «преемственность поколений, рождающую государственное единство через общность комплекса истории, веры и идеалов предков». «Это и есть достойная национальная идея», — сказал директор Эрмитажа. Он же предложил записать в Конституции, что «государственным языком на всей территории РФ является русский язык, как язык государствообразующего народа в многонациональном союзе равноправных народов РФ».

Фото: Скриншот с сайта YouTube

«Связанность нашей истории чрезвычайно важна. Это одна страна. Мы не должны внедрять в сознание, что наше прошлое не имеет никакого отношения к нам. Так у нас не будет будущего. Мы должны избавиться от штампов "белые", "красные"», — ответил Владимир Путин.