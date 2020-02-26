«Вы правы». Путин поддержал закрепление в Конституции статуса России как «продолжения Российской империи и СССР»
Президент Владимир Путин поддержал идею фиксации в Конституции России признания связей между РФ, СССР и Российской империей. На необходимость внесения в главный закон страны «чего-то единого» про историю развития государства указал кинорежиссёр Карен Шахназаров во время заседания рабочей группы по конституционным поправкам в среду, 26 февраля. Трансляцию вёл телеканал RT.
«Мы дважды в этом веке отторгали нашу историю. После 1917 года Российскую империю. В 90-е отодвинули советскую историю. Правильно было бы связать всю нашу историю в нечто единое. По всем фактам мы наследники Российской империи и СССР. Нужно чётко и ясно определить свою идентичность и своё происхождение», — сказал гендиректор «Мосфильма».
«Вы правы, — ответил Владимир Путин. — Связанность каждого исторического этапа — очень важная вещь». Но президент отметил, что у директора Государственного Эрмитажа Михаила Пиотровского было аналогичное предложение. «У него потоньше это прописано», — сказал Путин про Пиотровского, который в ответ улыбнулся.
В своём выступлении Михаил Пиотровский говорил про описание культурной идентичности. Он предложил прописать в Конституции «преемственность поколений, рождающую государственное единство через общность комплекса истории, веры и идеалов предков». «Это и есть достойная национальная идея», — сказал директор Эрмитажа.
Он же предложил записать в Конституции, что «государственным языком на всей территории РФ является русский язык, как язык государствообразующего народа в многонациональном союзе равноправных народов РФ».
«Связанность нашей истории чрезвычайно важна. Это одна страна. Мы не должны внедрять в сознание, что наше прошлое не имеет никакого отношения к нам. Так у нас не будет будущего. Мы должны избавиться от штампов "белые", "красные"», — ответил Владимир Путин.
На прошлой встрече с рабочей группой президент поддержал идею вписать в Конституцию статус России как «державы-победительницы».
В среду, 26 февраля, Путин также поддержал фиксацию в Конституции «детей» и «традиционных семейных ценностей», расширение полномочий Конституционного суда для защиты от акционеров ЮКОСа и заявил, что документы должны быть проработаны таким образом, чтобы поправки вступили в силу сразу после общенародного голосования, хотя оно и не требуется по процедуре.
В первом чтении законопроект Путина «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации публичной власти» был принят Госдумой единогласно 23 января, то есть через неделю после презентации поправок во время послания Федеральному собранию. Второе чтение президентского законопроекта может состояться 10 марта. Общероссийское голосование может пройти в среду, 22 апреля.
«Логика была простой. К 19 апреля заканчивается православный пост, Пасха. 24 апреля у наших братьев-мусульман начинается священный месяц Рамадан», — пояснил выбор даты сенатор Андрей Клишас.