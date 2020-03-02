«Российская Федерация, объединенная тысячелетней историей, сохраняя память предков, передавших нам идеалы и веру в бога, а также преемственность развития Российского государства, признает исторически сложившееся государственное единство», — цитирует «Интерфакс» чтение президентской поправки спикером нижней палаты парламента.

Владимир Путин предлагает вписать « бога » в Конституцию РФ через запятую с идеалами, переданными россиянам предками. Об этом 2 марта рассказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

О внесении Путиным на 24 страницах поправок к законопроекту «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации публичной власти» Вячеслав Володин сообщил во второй половине дня в понедельник.



О том, что «бога» впишут в Основной закон страны, несмотря на отказ редактирования преамбулы Конституции, куда его хотели внести представители РПЦ, «Фонтанке» ранее заявил сопредседатель рабочей группы по выработке поправок сенатор Андрей Клишас.



«Лучше бы уж такие, как Цыпляев (соавтор Конституции, который объяснял «Фонтанке», почему нельзя редактировать преамбулу Конституции. — Прим. ред.) и иже с ним, поддерживали изменения в преамбуле. Потому что теперь, когда мы решили, что преамбулу изменить нельзя, большинство этих предложений (вписать бога, брак и др. — Прим. ред.) найдут отражение в нормативной части Конституции, в главах с 3-й по 8-ю. Я вам это обещаю», — говорил 28 февраля глава комитета Совфеда по конституционному законодательству.



Позже стало известно, что тезисы про бога будут изложены в отдельной статье третьей главы Конституции. Это не помешает России оставаться «светским государством», утверждал в интервью «Фонтанке» Клишас.

