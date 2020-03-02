«Сохраняя память предков, передавших нам идеалы и веру в бога». Володин рассказал, как в Конституцию впишут «бога» и «русский народ»
Владимир Путин предлагает вписать «бога» в Конституцию РФ через запятую с идеалами, переданными россиянам предками. Об этом 2 марта рассказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.
«Российская Федерация, объединенная тысячелетней историей, сохраняя память предков, передавших нам идеалы и веру в бога, а также преемственность развития Российского государства, признает исторически сложившееся государственное единство», — цитирует «Интерфакс» чтение президентской поправки спикером нижней палаты парламента.
О внесении Путиным на 24 страницах поправок к законопроекту «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации публичной власти» Вячеслав Володин сообщил во второй половине дня в понедельник.
О том, что «бога» впишут в Основной закон страны, несмотря на отказ редактирования преамбулы Конституции, куда его хотели внести представители РПЦ, «Фонтанке» ранее заявил сопредседатель рабочей группы по выработке поправок сенатор Андрей Клишас.
«Лучше бы уж такие, как Цыпляев (соавтор Конституции, который объяснял «Фонтанке», почему нельзя редактировать преамбулу Конституции. — Прим. ред.) и иже с ним, поддерживали изменения в преамбуле. Потому что теперь, когда мы решили, что преамбулу изменить нельзя, большинство этих предложений (вписать бога, брак и др. — Прим. ред.) найдут отражение в нормативной части Конституции, в главах с 3-й по 8-ю. Я вам это обещаю», — говорил 28 февраля глава комитета Совфеда по конституционному законодательству.
Позже стало известно, что тезисы про бога будут изложены в отдельной статье третьей главы Конституции. Это не помешает России оставаться «светским государством», утверждал в интервью «Фонтанке» Клишас.
Сегодня же Вячеслав Володин сообщил, что одна из поправок Путина вводит в Конституцию понятие «государствообразующего народа».
«Государственным языком РФ на всей ее территории является русский язык как язык государствообразующего народа», — цитирует спикера Госдумы телеканал «Звезда».
Ранее именно это определение Владимиру Путину предложил директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский.
Кроме того, сегодня президент предложил вписать в Конституцию статус РФ как правопреемницы СССР.
«РФ является правопреемником Союза ССР на своей территории, а также правопреемником (правопродолжателем) Союза ССР в отношении членства в международных организациях, их органах, участия в международных договорах, а также в отношении предусмотренных международными договорами обязательств и активов Союза ССР за пределами РФ», — цитирует предложение ТАСС.
Ещё одной новеллой от Путина стало предложение ввести определение «брака» как «союза мужчины и женщины», на что он намекал ещё в начале февраля.
«Для меня же самым важным является предложение о закреплении в Основном законе понятия брака как союза мужчины и женщины. И я рад, что эта поправка появилась за подписью главы государства», — цитирует РИА Новости вице-спикера Госдумы Петра Толстого.
Второе чтение документа в Госдуме намечено на 10 марта. 11 марта голосование пройдёт в Совете Федерации. Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию пройдёт в среду, 22 апреля.
Владимир Путин ранее распорядился сделать так, чтобы поправки вступили в силу сразу после подведения итогов этого плебисцита.