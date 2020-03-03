Решение Путина привлечь избиркомы к голосованию по Конституции оспорили в Верховном суде

«С той же легкостью президент мог бы обязать нас заниматься раздачей завтраков». Решение Путина привлечь избиркомы к «общероссийскому голосованию» по Конституции оспорено в Верховном суде.

Распоряжение президента России Владимира Путина о проведении общероссийского голосования по конституционным поправкам обжаловано в Верховном суде. Член УИК № 2566 с правом решающего голоса в столичном районе Дорогомилово Александр Артемьев подал административный иск.

В нем он оспаривает распоряжение президента «Об организации подготовки проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации». Об этом 3 марта сообщает сайт ассоциации в защиту прав избирателей «Голос».



«Я обратился в суд с требованием признать распоряжение президента незаконным актом по простой причине — он не может обязывать избирательные комиссии и меня, как члена участковой комиссии с правом решающего голоса, заниматься деятельностью, которая не входит в мои полномочия, установленные законом, — цитирует издание объяснения Александра Артемьева. — Согласно законодательству, комиссии занимаются исключительно организацией выборов и референдумов. Сколько бы в Кремле нас ни пытались бы убедить в обратном, так называемое общероссийское голосование не имеет с ними ничего общего. С такой же легкостью и столь же неправомерно президент мог бы обязать комиссии заниматься раздачей завтраков учащимся младших классов».

Полномочия президента РФ не могут распространяться на систему избирательных комиссий хотя бы по тому, что выборы самого президента организуют и проводят именно эти комиссии, комментирует ситуацию член Совета «Голоса» Андрей Бузин.

«Система избирательных комиссий по своей сути является независимой подсистемой государственно-общественных органов, компетенция которых установлена Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации». В эту систему входят комиссии четырех иерархически устроенных уровней — от участковых комиссий до ЦИК России. Распоряжение президента от 14.02.2020 — ни что иное, как возложение на избирательные комиссии не свойственных им функций ради достижения целей, присущих лишь одному из органов власти», — отмечает Бузин.



Оспариваемое распоряжение в том числе предполагает, что процедура «общероссийского голосования» по принятию поправок в Конституцию будет профинансирована на уровне финансирования выборов президента. В 2018 году на них было потрачено около 14 млрд рублей.

«Если вы хотите, чтобы граждане принимали непосредственное участие в управлении страной, то вам необходимо смириться с тем, что на это необходимо выделять средства. Демократия — достаточно дорогая процедура, но она того стоит», — объяснил в интервью «Фонтанке» целесообразность таких трат сопредседатель рабочей группы по вырабокте поправок, сенатор Андрей Клишас.

При этом минимальный порог явки на этом голосовании будет отменён. Поправки будут считаться вступившими в силу, если за них проголосует простое большинство участников голосования. Новые положения Конституции начнут действовать сразу после подведения итогов голосования, сказано в тексте поправок президента к его же законопроекту «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации публичной власти».

