В Петербурге археологию выводят из-под конкурсов для таинственного объекта. «Фонтанка» догадывается

Фото: Огнев Михаил/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





В Смольном готовятся вывести из-под конкуренции археологические исследования, которые проводят на исторических объектах. Решение системное, — но для конкретного адреса с грифом ДСП. Если знать, куда смотреть, можно и догадаться.





Проект правительственного постановления опубликован на сайте Смольного 14 апреля, автор — КГИОП. Согласно документу, у единственного поставщика, то есть без конкурса, можно будет закупать такие услуги как: «проведение археологических работ на территории объектов (выявленных объектов) культурного наследия Санкт-Петербурга площадью более 1 га».



Насчет полномочий вопросов нет. Смольный еще год назад принял постановление «Об установлении случаев осуществления закупок товаров…», как раз начиналась огромная санкционная кампания, рвались цепочки поставок. В документ, по очевидным причинам, сразу вошли лекарства и медицинские изделия. Потом ситуативно добавляли: лизинг вагонов метро (понятно, для какого контракта), трамваи (понятно, под какую закупку), автобусные перевозки («Фонтанка» писала, для чего), доведение до ума построенных станций зеленой и фиолетовой линий метро.



Теперь вот пришло время раскопок на объектах культурного наследия. И снова, судя по пояснительной записке, речь о конкретном объекте. «Бюджетные ассигнования, предусмотренные комитету (КГИОП — Прим. ред.) в 2023 году, выделены на выполнение археологических исследований на земельном участке общей площадью более 1 га, определенном во исполнение поручения Губернатора Санкт-Петербурга от 14.06.2022 № 80 ДСП в связи с поручениями Президента Российской Федерации», — говорится там.



Дальше логика государственного заказчика, которого засунули в рамки 44-ФЗ о госзакупках и который действительно обязан объявлять открытые торги даже там, где он уверен — справится лишь один. Ему очень не хочется общаться с множеством участников, которые еще и пойдут к антимонопольщикам, стоит их отшить, а чего гляди и выиграют конкурс за счет демпинга. Обычно прямым текстом этого не говорят, но тут, видимо, играет роль важность момента.



«Для проведения вышеуказанных работ в ограниченные сроки организация должна обладать всеми необходимыми действующими лицензиями, разрешениями и иметь большой опыт по взаимодействию с Министерством культуры, — говорится в записке, — а также уникальным кадровым составом, способным в сжатые сроки на высоком научном уровне осуществить все необходимые мероприятия по выявлению памятников археологии и древней истории в зонах строительства и провести раскопки тех из них, которым угрожает уничтожение».



Дальше больше и загадочнее. Учитывая много чего, включая «предполагаемый объем артефактов», подрядчик «должен быть обеспечен работоспособным современным оборудованием по геофизической разведке, современными моделями тахеометров с возможностью привязки планов к местным государственным и мировым системам координат, в организации должна быть внедрена методика электронной фиксации (в том числе трехмерной) полевых находок при проведении археологических раскопок с применением фотограмметрических алгоритмов и ручных трехмерных сканеров». В общем, «Рога и копыта» не подходят.



Ну и в заключение — неизбежное: «крайне ограниченные сроки исполнения поручений высших должностных лиц, наличие объектов критической инфраструктуры и необходимость обеспечения антитеррористической безопасности линейных объектов и граждан в период проведения СВО». Вывод — «привлечение подрядных организаций на основании отбора нецелесообразно».



В КГИОП «Фонтанке» ожидаемо сообщили, что с учетом грифа документов «для служебного пользования» ничем помочь не смогут. Даты приказов, на которые ссылается документ, подсказывают многое — и ничего. Например, одна из них — 14 июня 2022 года, день пленарного заседания ПМЭФ, когда выступал президент России (а ведь в списке и его поручение). С того форума осталось много всего — включая соглашение между городом и «Газпромом» на 64 объекта и намеки на будущее «Крестов». Но кажется, дело не в этом.



У единственного поставщика предлагают заказывать археологию на ОКН именно в 2023-м (то есть особые правила будут распространяться на контракты, подписанные до конца года, так что ученым, и без того ошеломленным новыми правилами при строительстве, беспокоиться именно по этому поводу не приходится). Предложение вносит КГИОП, и контракт от города будет подписывать он. Заглядываем в бюджет города и видим у комитета единственную подходящую под описание строчку на 185 млн рублей: расходы на проведение археологических работ на территории выявленного объекта культурного наследия «Центральная часть города Ниена (Охта 2): культурный слой». Да, это жилье для сотрудников Верховного суда.



Участок около гостиницы «Охтинская» власти присмотрели под судейское жилье в 2020 году, — спустя год после того, как проект парка «Тучков буян» выгнал жилой комплекс для судей Верховного суда с проспекта Добролюбова. Три года назад комитет по градостроительству издал распоряжение о подготовке проекта планировки территории для строительства жилого комплекса, информацию о том, кто будет там жить, подтверждали и источники «Фонтанки». Позднее планы на территорию на Свердловской набережной обозначил и губернатор Александр Беглов.

Год назад, когда стало понятно, что сам комплекс зданий Верховного суда возвращается на Тучков буян, стали известны и подробности о жилом комплексе — он разместится на Большеохтинском проспекте, и в нем будет 600 квартир. Под судейскую стройку на набережной готовят два участка. Один имеет «деловое» назначение и подходит под жилое строительство. А вот второй, расположенный ближе к «Охтинской», — нет. Он имеет вид использования «служебные гаражи» и предназначен для рекреационных целей — туристических и санаторно-курортных. Чтобы строить на нем ЖК, необходимо сначала поменять правила землепользования и застройки (ПЗЗ). Поэтому Смольный летом прошлого года, не предавая это излишне громкой огласке, запустил процедуру корректировки ПЗЗ, которая автоматически распространяется на весь город и может вылиться в очень объемную работу.

В настоящее время среди решений городской комиссии по землепользованию и застройке отсутствует решение об изменении назначения «гаражного» участка. Да и в Росреестре он до сих пор числится под гаражи.

Кстати, чтобы строить, придется дождаться и корректировки Генплана города. «Рекреационный» участок в действующем документе имеет, собственно, рекреационное назначение Р3, ПЗЗ ему не может противоречить. В проекте нового Генплана, который планируется принять до конца 2023 года, участок уже переводят в Ж4 — это многоэтажная (выше 9 этажей) многоквартирная застройка.

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Львиная часть участков под судейское жилье попадает на территорию объекта культурного наследия «Центральная часть города Ниена (Охта 2): культурный слой». Его границы были утверждены распоряжением комитета по охране памятников в октябре 2020 года.



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Вообще стройка на территории объектов культурного наследия запрещена законом. Другое дело, когда речь, как в случае с участками на Охте, идет про археологическое наследие — культурный слой. В этом случае перед началом реализации проекта проводятся обязательные археологические работы (этого требует федеральный закон об объектах культурного наследия № 73), и все находки просто изымаются. Эти работы как раз и запланированы у комитета по охране памятников. Полностью исследовать территорию культурного слоя сейчас невозможно, так как большая его часть лежит под Большеохтинским проспектом, Красногвардейской площадью и жилой застройкой.



Николай Кудин, Ирина Корбат, «Фонтанка.ру»

