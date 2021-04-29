Губернатор Петербурга подтвердил план построить жилье для судей Верховного суда на Охте

Напомним, в прошлом году «Фонтанка» сообщила , что на Свердловской набережной около гостиницы «Охтинская» планируется возвести жилой комплекс для Верховного суда.

Судебный квартал разместится в районе «Водоканала», а жилплощадь для судей и сотрудников построят на Охте. 29 апреля во время эфира на телеканале 78 губернатор Петербурга Александр Беглов таким сообщением подтвердил информацию «Фонтанки» о том, что город выбрал участок рядом с гостиницей «Охтинская» для строительства судейского жилого квартала.

Место строительства Судебного квартала изменили после решения разбить вдоль проспекта Добролюбова парк, который получил неформальное название «Тучков буян». Здания суда, а также судебного департамента планируется возвести на Смольной набережной — на месте бывшего «сада на Неве», исключенного из перечня скверов. Жилье для судей туда не поместилось, и его хотят построить на участке около гостиницы «Охтинская».



Любопытно, что муниципальное образование «Большая Охта» провело опрос жителей о застройке этого участка. Против высказались 99,3 % опрошенных.



Как отмечала «Фонтанка», отведенная под жилье для судей территория во времена до Петербурга была частью шведского города Ниен. На противоположном берегу Охты высилась крепость Ниеншанц, где в ходе попытки построить «Охта центр» на средства «Газпром нефти» были проведены масштабные и дорогие археологические раскопки (сейчас компания готовит там проект нового комплекса). На территории же Ниена столь масштабных работ не было. Будут ли они проводиться в достаточном объеме, станет ли эта земля частью объявленного сегодня губернатором археологического музея, и не поставит ли это под угрозу сроки реализации проекта переезда высших судов, пока неизвестно.

