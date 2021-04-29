Губернатор Петербурга подтвердил план построить жилье для судей Верховного суда на Охте

Судебный квартал разместится в районе «Водоканала», а жилплощадь для судей и сотрудников построят на Охте. 29 апреля во время эфира на телеканале 78 губернатор Петербурга Александр Беглов таким сообщением подтвердил информацию «Фонтанки» о том, что город выбрал участок рядом с гостиницей «Охтинская» для строительства судейского жилого квартала.
Напомним, в прошлом году «Фонтанка» сообщила, что на Свердловской набережной около гостиницы «Охтинская» планируется возвести жилой комплекс для Верховного суда.
Место строительства Судебного квартала изменили после решения разбить вдоль проспекта Добролюбова парк, который получил неформальное название «Тучков буян». Здания суда, а также судебного департамента планируется возвести на Смольной набережной — на месте бывшего «сада на Неве», исключенного из перечня скверов. Жилье для судей туда не поместилось, и его хотят построить на участке около гостиницы «Охтинская».
Любопытно, что муниципальное образование «Большая Охта» провело опрос жителей о застройке этого участка. Против высказались 99,3 % опрошенных.
Как отмечала «Фонтанка», отведенная под жилье для судей территория во времена до Петербурга была частью шведского города Ниен. На противоположном берегу Охты высилась крепость Ниеншанц, где в ходе попытки построить «Охта центр» на средства «Газпром нефти» были проведены масштабные и дорогие археологические раскопки (сейчас компания готовит там проект нового комплекса). На территории же Ниена столь масштабных работ не было. Будут ли они проводиться в достаточном объеме, станет ли эта земля частью объявленного сегодня губернатором археологического музея, и не поставит ли это под угрозу сроки реализации проекта переезда высших судов, пока неизвестно.