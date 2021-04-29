Беглов анонсировал создание археологического музея, в состав которого войдут Петропавловка и Охтинский мыс

В Петербурге появится свой археологический музей. Об этом 29 апреля заявил во время эфира на телеканале 78 губернатор Александр Беглов.



По его словам, музей будет создан совместно с музеем истории города, часть его будет располагаться на Охтинском мысе. «Сейчас мы уточняем нюансы, но уже есть договоренность с «Газпромом». Собственник выделяет историческую часть под музей. В археологический музей войдет и Охтинский мыс, и Петропавловская крепость, и весь город», — отметил Беглов.



Ранее вице-губернатор Борис Пиотровский сообщил, что на территории Охтинского мыса в рамках реализации проекта инновационного комплекса «Газпром нефти» появится выставочное пространство. Его проект разрабатывает Музей истории города.

