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Беглов анонсировал создание археологического музея, в состав которого войдут Петропавловка и Охтинский мыс

В Петербурге появится свой археологический музей. Об этом 29 апреля заявил во время эфира на телеканале 78 губернатор Александр Беглов.

По его словам, музей будет создан совместно с музеем истории города, часть его будет располагаться на Охтинском мысе. «Сейчас мы уточняем нюансы, но уже есть договоренность с «Газпромом». Собственник выделяет историческую часть под музей. В археологический музей войдет и Охтинский мыс, и Петропавловская крепость, и весь город», — отметил Беглов.

Ранее вице-губернатор Борис Пиотровский сообщил, что на территории Охтинского мыса в рамках реализации проекта инновационного комплекса «Газпром нефти» появится выставочное пространство. Его проект разрабатывает Музей истории города.

Напомним, президент России Владимир Путин после обращения к нему члена Совета по правам человека, краеведа Константина Михайлова пообещал обсудить с собственником участка — «Газпром нефтью» и петербургскими властями возможность создания на мысе археологического музея-заповедника. Глава государства поручил сторонам проработать этот вопрос до 1 мая.
Собственник, в свою очередь, планирует возвести на Охтинском мысе общественно-деловой комплекс с ландшафтным парком и общественным пространством.
В судах до сих пор продолжается борьба градозащитников против застройки этой территории.

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Комментарии (2)

change_it
Не понял. "Собственник выделяет под музей", а в музей войдет и Петропавловская крепость. Что бы это значило? Т.е. Газпром останется собственником мыса и еще получит Петропавловскую крепость?!..
simak
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