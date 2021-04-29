На Охтинском мысе появится выставочное пространство. Концепцию разработает Музей истории Санкт-Петербурга

Смольный и представители «Газпром нефти» договорились о создании на Охтинском мысе выставочного пространства, концепция которого будет посвящена истории этого места. Об этом со ссылкой на «культурного» вице-губернатора Петербурга Бориса Пиотровского сообщает 29 апреля «Петербургский дневник».



По словам чиновника, экспозиционное пространство планируется создать в рамках реализации проекта инновационного комплекса «Газпром нефти».



«Инициативу уже обсудили с губернатором Петербурга Александром Бегловым. Нам удалось прийти к единому положительному решению по этому предложению», — цитирует издание Пиотровского. Конкретика — формат экспозиции, еще будет обсуждаться, в том числе и с Минкультом.

