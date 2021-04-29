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На Охтинском мысе появится выставочное пространство. Концепцию разработает Музей истории Санкт-Петербурга

Музей истории Санкт-Петербурга придумает концепцию выставочного пространства на Охтинском мысе

Смольный и представители «Газпром нефти» договорились о создании на Охтинском мысе выставочного пространства, концепция которого будет посвящена истории этого места. Об этом со ссылкой на «культурного» вице-губернатора Петербурга Бориса Пиотровского сообщает 29 апреля «Петербургский дневник».

По словам чиновника, экспозиционное пространство планируется создать в рамках реализации проекта инновационного комплекса «Газпром нефти».

«Инициативу уже обсудили с губернатором Петербурга Александром Бегловым. Нам удалось прийти к единому положительному решению по этому предложению», — цитирует издание Пиотровского. Конкретика — формат экспозиции, еще будет обсуждаться, в том числе и с Минкультом.

Концепцию пространства предстоит разработать Музею истории города. Вице-губернатор предположил, что темой экспозиции станет история Охтинского мыса.

В компании «Газпром нефть» «Фонтанке» подтвердили наличие подобных договоренностей с городом.

Напомним, президент России Владимир Путин после обращения к нему члена Совета по правам человека, краеведа Константина Михайлова пообещал обсудить с собственником участка — «Газпром нефтью» и петербургскими властями возможность создания на мысе археологического музея-заповедника. Глава государства поручил сторонам проработать этот вопрос до 1 мая.

Собственник, в свою очередь, планирует возвести на Охтинском мысе общественно-деловой комплекс с ландшафтным парком и общественным пространством.

В судах до сих пор продолжается борьба градозащитников против застройки этой территории.

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