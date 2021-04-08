Охтинский мыс замер из-за поручения президента. Суд временно запретил работы на части территории

Куйбышевский районный суд Петербурга 8 апреля наложил меры предварительной защиты на часть Охтинского мыса — на время судебного разбирательства запретил вести там работы с углублением в грунт более чем на полметра. Обосновывая свое решение, суд сослался на поручение президента рассмотреть возможность создания в этом месте археологического заповедника.
Это не окончательная победа градозащитников, по их иску к комитету по охране памятников вынесены лишь меры предварительной защиты.
Заявители считают, что комитет незаконно бездействует, не принимая решение о включении в перечень выявленных памятников объекта «Оборонительные рвы и основание башни крепости Ландскрона».
В свою очередь, позиция ответчика заключается в том, что на спорной территории нет объектов, обладающих признаками памятника. Истцы полагают, что эта позиция может быть основанием для выдачи комитетом положительного заключения на проведение работ по строительству, реконструкции или капитальному ремонту. Их проведение уничтожит предполагаемые объекты археологического наследия и, соответственно, сделает невозможной защиту прав истцов.
В своем решении суд принял во внимание поручение президента России Владимира Путина в адрес ПАО «Газпром», Минкульта и Смольного — рассмотреть возможность создания на Охтинском мысу археологического музея-заповедника. Оговоренный главой государства срок истекает 1 мая. «Отсутствие охранного статуса остатков фортификационных сооружений крепости Ландскрона противоречит обязательному акту Президента РФ», — комментирует пресс-служба решение суда.
До тех пор КГИОПу запрещено выдавать заключения о возможности проводить работы с углублением более чем на 50 см на части участка, где исторически располагалась шведская крепость Ландскрона, до того, как будет вынесено решение по делу.
«Газпром нефть» планирует построить на Охтинском мысу общественно-деловой комплекс с общественным пространством и ландшафтным парком. Градозащитники полагают, что реализация проекта уничтожит находящиеся там остатки шведских крепостей Ландскрона и Ниеншанц. В декабре на встрече с членами СПЧ Владимир Путин пообещал обсудить идею создания на Охтинском мысу музея-заповедника.