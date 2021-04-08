Охтинский мыс замер из-за поручения президента. Суд временно запретил работы на части территории

Куйбышевский районный суд Петербурга 8 апреля наложил меры предварительной защиты на часть Охтинского мыса — на время судебного разбирательства запретил вести там работы с углублением в грунт более чем на полметра. Обосновывая свое решение, суд сослался на поручение президента рассмотреть возможность создания в этом месте археологического заповедника.



Это не окончательная победа градозащитников, по их иску к комитету по охране памятников вынесены лишь меры предварительной защиты.

Заявители считают, что комитет незаконно бездействует, не принимая решение о включении в перечень выявленных памятников объекта «Оборонительные рвы и основание башни крепости Ландскрона».