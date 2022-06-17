Куда пойти 17–19 июня: лабиринт эмоций на заливе, воспоминания о Цое и фестиваль дворовых игр

В эти выходные стоит отправиться в галереи и музеи на небольшие, но значимые выставки в частные галереи, зайти на первую ярмарку искусства в «Манеже» и провести вечер, например, в саду у Фонтанного дома на кинопоказах. В новом гиде «Фонтанки» по выходным мы собрали самое важное, что происходит в городе.



Фото: Ксения Потеева, «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Актуальное

«Севкабель порт» заведёт в лабиринт эмоций С 16 июня, 19.00, 6+

Инсталляция A.R.R.C 2.0 площадью 2200 м², посвящённая «внутренней творческой эволюции и революции человека», появилась в «Севкабель порту». Пространство кабельного цеха оказалось разделено на четыре части, переходя между которыми посетитель переживает разные эмоциональные состояния и может фиксировать свои чувства. Важнейшими проводниками на маршруте стали лазеры, свет и звук.



Фото: «Севкабель порт» Поделиться Поделиться





Филармония перенесет в соборы прошлого

17 июня, 20.00, 6+

В Большом зале Филармонии в пятницу вечером пройдёт не просто вечер органной музыки, а целое мультимедийное шоу. Музыкант Даниэль Зарецкий исполнит программу, воссоздающую атмосферу знаменитых парижских соборов. Сыграет «Вестминстерские колокола» французского композитора Луи Вьерна, адажио и токкату из Органной симфонии № 5 Шарля-Мари Видора, «Героическую пьесу» Сезара Франка и многое другое. Эффект погружения усилят видеопроекции, воссоздающие интерьеры Нотр-Дам-де-Пари, церквей Мадлен, Сент-Эсташ, Сен-Сюльпис, Сент-Трините.



Первая ярмарка искусства в «Манеже»: классика встречается диджиталом До 19 июня, 11.00–21.00, 18+

В Манеже заработала первая Петербургская ярмарка искусства «1703». Темой этого года стало коллекционирование, участниками — 17 российских художественных галерей. В кураторских проектах петербургские Marina Gisich Gallery и KGallery представляют наиболее знаковые для себя произведения. Центр визуальной культуры Béton организует выставку фоторабот ведущих мастеров второй половины ХХ века, а в секции Digital и NFT-проектов медиахудожники, в том числе подопечные центра Art & Science Университета ИТМО, представляют цифровые произведения, мультимедийные инсталляции и арт-объекты на стыке искусства, науки и технологий.



Фото: пресс-служба ПАО «Газпром» Поделиться Поделиться





«Диалоги» объединят кино, музейное дело и архитектуру 19 июня, 12.00, 13.30, 15.00, 18+

В независимом книжном «Подписные издания» — июньские «Диалоги». Серию публичных лекций-дискуссий о новинках книгопечатания и искусстве откроет журналист и культуролог Юрий Сапрыкин. Он представит свою книгу «Сергей Соловьёв» и выскажется о значении фильмов, снятых режиссёром. Вторым выступает старший преподаватель Факультета истории искусств Европейского университета и научный сотрудник Эрмитажа Алексей Ларионов. Его тема «Эфемерный музей. Картины старых мастеров и становление художественной выставки» подразумевает разбор книги Фрэнсиса Хаскелла, посвящённой временным выставкам в истории искусства. Закроются «Диалоги» лекцией архитектурного критика Марии Элькиной «Эволюция зданий от неолита до наших дней». Так называется последняя из написанных ей работ. На каждую встречу нужна регистрация. Ссылки на формы, а также на онлайн-трансляцию встреч опубликованы на странице «ВКонтакте».



Тату-фестиваль занимает клуб 18–19 июня, 11.00, 0+

Зал клуба А2 в эти выходные трансформируется в салон Петербургского тату-фестиваля. Там соберутся мастера из других городов и стран, представят эскиз и будут готовы прямо на месте реализовать любую идею. Событие проводится с 2002 года, и за всё время через него прошло порядка 130 тысяч человек.

В театре

«Поколенье снежинок» растает в райском саду 18 и 19 июня. 18+

Главные герои спектакля «Урожай» по пьесе Павла Пряжко могут стать отличным примером неумения справляться со сложностями. В новой постановке Театра на Васильевском четверо молодых людей собирают яблоки в Райском саду. Осложняет дело лишь то, что неприятность любого масштаба буквально сбивает их с ног. Режиссёр Руслан Нанава предлагает зрителям понаблюдать за тем, к чему приводит такое отношение к жизни вкупе с «тотальным невежеством» и инфантилизмом, и сделать выводы о собственном опыте. В постановке задействован Симфонический оркестр Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Римского-Корсакова. Главные роли исполняют Иван Конкин, Даниил Харин, Ксения Чекушкина и Дарья Похило.

Фото: официальный паблик Театра на Васильевском «ВКонтакте» Поделиться Поделиться





«Три толстяка» в гостях из Москвы 17 июня, 19.00, 18+

Молодежный театр «На Фонтанке» принимает коллег из Московского театра «Эрмитаж». В город они привезли свою трактовку «Трёх толстяков». Сказку Юрия Олеши о богачах, народе и стремлении к правде не стали менять и сохранили сюжет в «детском формате». Мир спектакля режиссёр Алевтина Пузырникова представляет как «город-цирк», где и происходит борьба за свободу.



Фото: Дмитрий Хованский, фото с сайта театра ermistage.ru Поделиться Поделиться





Провести время весело

Фокусник превзойдёт виртуальный мир иллюзиями в реальности

18 июня, 12.00, 10+

Магическое шоу «Чёрное зеркало» иллюзиониста-мистификатора Александра Магу в театре «Легенда» строится вокруг вопроса о том, насколько в век цифровизации мы зависим от гаджетов и можем ли в принципе выжить без них. Фокусник покажет множество трюков, но при этом оставит зрителям шанс разгадать, как именно ему удаётся виртуозно манипулировать их вниманием. Никуда и без философского подтекста: в театре уверяют, что после спектакля неизбежно появление мыслей о том, что реальная жизнь может быть куда загадочнее виртуальной.



Фото: предоставлено организаторами Поделиться Поделиться





«Резиночки», скакалки, классики — на фестивале дворовых игр 18 июня, 13.00, 6+

Фестиваль дворовых игр в этот уик-энд развернется в Московском парке Победы. Библиотеки Московского района объединили силы и восстановили правила основных игр, которые были популярны ещё в советскую пору. Правилам горячей картошки, «резиночек», нескольких видов классиков научат на «станциях» «Догонялки-Festа». Исследователь Древней Руси научит веселиться по-старому 19 июня, 17.00, 16+



Развлекаться по-древнерусски на встрече в отделе библиотеки им. Маяковского в «Севкабель порту» научит основатель проекта по исследованию средневековых времён «Зело» Николай Буцких. Взгляд на веселье человека в давнюю пору во многом совпадал с современным: поводом для радости нередко становились поездки на пирушки в соседнюю деревню и «шопинг» (с учётом реалий). При этом существовали и более специфичные причины восторга: например, преодоление бесовских искушений, скрытых в тыквах, или удачная добыча легендарной «шерсти саламандры». Подробнее об этом Буцких расскажет на встрече «Поеду пить в Зряковицы!». Вход по регистрации.

В музеях

Отношения Петра со святым разбирают на выставке С 15 июня до 13 сентября, 6+

Как и многое в этом году, новая выставка Музея истории религии посвящена петровским временам, а именно — церковным реформам императора. В залах на экспозиции «Пётр Великий. К 350-летию со дня рождения» кураторы собрали больше ста вещей, рассказывающих о реформации церкви, определении её положения и о переносе из Владимира в Петербург в 1724 году мощей Александра Невского.



Фото: пресс-служба Государственного музея истории религии Поделиться Поделиться





Граффитисты дадут пример добрососедства С 16 июня до 10 июля 19.00, 18+

«3120 Gallery» презентует выставочный проект «Соседи» с участием художников Самуила Маршака, Максима Саввы, граффитиста Турбена. Название диктует заложенный смысл: авторы, словно соседи по коммунальной квартире, «обитают» в одних и тех же пространствах в центре города, преимущественно на Петроградской стороне, а потому частенько пересекаются. При этом единство окружения нисколько не мешает каждому из них по-своему трактовать происходящее вокруг и расставлять акценты так, как хочется. Вход на экспозицию свободный.



Фото: vk.com/gallery3120 Поделиться Поделиться





«Художники 24» помогут ожить в разрушенном мире С 18 июня до 9 июля, 18+

Пространство «24» представляет проект «Прощай, Дигитоцен!» арт-группы «Художники 24». Роботизированные цифровые иконы, валенки, космонавты, новый лубок, ГУЛАГ в ванили и розовом — несмотря на разнообразие тем все экспонаты объединены единством идеи: «мир изменился, устои разрушены, вещи и смыслы поменялись местами, а то, чему нас учили с детства, вдруг оказалось в зоне запрета». Экспонаты и переосмысления, казалось бы, привычных понятий стали для авторов способом снова научиться «ходить, говорить, дышать и делать искусство». Точку опоры надеются дать и зрителям.



«Росфото» откроет порталы в Россию вдали До 14 августа, 0+

В Парадном и Дворовом корпусах «Росфото» появилось множество фотографий-порталов в самые отдалённые части страны. Природу Якутии и Хабаровского края, виды Байкала, Чукотки, Дальнего Востока, Японского и Белого морей специально для проекта «Первозданная Россия» снимали мастера фотопейзажа Андрей Шпатак и Андрей Носик, Андрей Грачев, Сергей Карпухин и многие другие. Акценты — на природе и людях.



Фото: пресс-служба «Росфото» Поделиться Поделиться





Шитьё из лоскутков — в Русском музее До 13 сентября, 12+

В конце XIX века техника сшивания различных лоскутов ткани стала не ремеслом, но искусством. На выставке лучших образцов лоскутного шитья в Строгановском дворце собраны как крестьянские костюмы, так и более изящные изделия поздней поры. Обычные лоскутные вставки в нарядах и бытовых вещицах чередуются с ажурными вставками и украшениями.



Фото: пресс-служба Русского музея Поделиться Поделиться





Цой и Курёхин — в одном пространстве До 17 июля, 12+

На двух этажах библиотеки Маяковского разместятся выставки, посвященные легендам ленинградского рока — Виктору Цою и Сергею Курехину. В Ротонде на втором этаже Центра искусства и музыки откроется выставка «Музей Сергея Курёхина#». В Малом зале первого этажа одновременно откроется экспозиция «Место для шага вперёд». Историк, этнограф, исследователь творчества лидера группы «Кино» Александр Горностаев отбирал артефакты из личной коллекции.



Фото: официальный паблик библиотеки Маяковского Поделиться Поделиться





На экранах

Последний фильм Миядзаки снова в кино С 15 июня, 12+

В повторный прокат выходит полнометражный фильм классика японской анимации Хаяо Миядзаки «Ветер крепчает». История авиаконструктора Дзиро Хорикоси, создавшего «A6M Зеро» — один из главных японских истребителей времён Второй мировой войны, — самая реалистичная работа студии Chibli. Фантастическая линия, столь характерная для миров Миядзаки, тут, по сути, всего одна. Она реализовалась в невероятно красочных снах героя, который с детства мечтал о полётах.



«Ассу» вновь покажут в кино С 15 июня, 16+

Вновь на экранах «Асса» Сергея Соловьёва. Культовый фильм 1987 года стал символом перемен и киносвидетельством эпохи русского рока. Роли Крымова, Алики и Бананана исполнили Станислав Говорухин, Татьяна Друбич и Сергей Бугаев. С ними на экране Виктор Цой, которому в этом году могло бы исполниться 60 лет. К повторному прокату «Ассы» «Фонтанка» выпустила материал о том, как на самом деле снимался фильм и почему режиссёру пришлось отправлять телеграмму самому Горбачёву.



Французская классика — в саду Фонтанного дома

С 17 до 19 июля, 18+

В саду Фонтанного дома пройдёт фестиваль «А-кино». Там покажут ленты французского режиссера Жана Ренуара и презентуют книгу Паскаля Мерижо о нём. Труд в 1000 страниц получил Гонкуровскую премию. На русский был переведён в 2021 году. В субботу и воскресенье днём в пространстве бесплатно крутят фильмы для детей, отобранные «Союзмультфильмом».



Фото: akhmatova.spb.ru/ Поделиться Поделиться





Ученик Сокурова — в Царском Селе 18 июня, 16.00, 12+



В музее-заповеднике «Царское Село» пройдут бесплатные показы ленты одного из учеников Александра Сокурова — Александра Золотухина — «Мальчик русский» и встреча с режиссёром. Тот расскажет, чего ему стоила работа со звуком в ленте о Первой мировой войне и как на роль «слухача» был выбран актёр-непрофессионал, воспитанник петербургского детского дома Владимир Королёв. Всё бесплатно, но нужна регистрация. Премьера картины проходила на Берлинале.

Ольга Минеева, специально для «Фонтанки.ру»

