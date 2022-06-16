Выставки, посвященные Цою и Курехину, откроются в Маяковке. Вход свободный

На двух этажах библиотеки Маяковского разместятся две выставки, посвященные легендам ленинградского рока — Виктору Цою и Сергею Курехину. Экспозиции откроются 17 июня.

В Ротонде на втором этаже Центра искусства и музыки библиотеки им. Маяковского (Невский, 20), начнет работу выставка «Музей Сергея Курёхина#». Она будет посвящена художникам ленинградского андерграунда конца ХХ века и их вдохновителю Сергею Курехину, создателю коллектива «Поп-механика», которая объединяла в музыкально-артистических перформансах молодых музыкантов и художников Ленинграда. На выставке покажут работы ключевых представителей андерграунда 90-х: Тимура Новикова, Георгия Гурьянова, Андрея Крисанова, Ивана Сотникова, Олега Котельникова, Инала Савченкова, Марата Муракаева и Григория Стрельникова. Картины и арт-объекты для выставки будут предоставлены Центром современного искусства имени Сергея Курёхина.

В Малом зале первого этажа библиотеки откроется выставка «Место для шага вперёд». Она посвящена 60-летию со дня рождения знаменитого рок-музыканта Виктора Цоя, которое будет отмечаться 21 июня. Экспозицию подготовил Александр Горностаев, историк, этнограф, исследователь творчества лидера группы «Кино». Он представит артефакты из личной коллекции, связанные с творчеством культового коллектива.



Вход на выставки будет свободным. Экспозиции можно будет посетить в часы работы библиотеки до 17 июля.

