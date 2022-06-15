Музей истории религии расскажет об отношениях Петра I с церковью

Проект Музея истории религии посвящён, как и многие в 2022 году, 350-летию
В делах церковных Пётр опирался на опыт европейской Реформации. В XVI–XVII веках религиозная карта Европы сильно изменилась: набирала обороты критика католической церкви, движение Реформации привлекало многих интеллектуалов и художников. Между Ватиканом и реформаторами шла война (буквально — Тридцатилетняя война началась из-за этого противостояния), искусство католических стран отличалось от протестантского. Петру, как вы помните, очень понравилась Голландия — страна победившей Реформации, где отделение от католической Испании стало частью экономического чуда.
В России, конечно, не было всесильного Ватикана. Наша церковь в XVII веке пережила Смуту и раскол, причём в Смутное время именно патриарх Гермоген был одним из ярых борцов за независимость. Тем не менее Пётр хотел, чтобы у государства были рычаги административного контроля церкви — поэтому он упразднил должность патриарха и создал Синод, который должен был стать аналогом коллегии. Церковное самоуправление таким образом ликвидировалось. А церковь не могла стать всесильным и богатейшим заказчиком для художников, каким был Ватикан. Искусство в России шло своим особым трудным путем — как и всегда.
В экспозицию Музея истории религии войдут больше ста десяти вещей. Вы увидите артефакты, связанные с борьбой за власть в
Выставка «Пётр Великий. К 350-летию со дня рождения» пройдёт в Музее истории религии с 15 июня по 13 сентября 2022 года.
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Анастасия Семенович