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    Музей истории религии расскажет об отношениях Петра I с церковью

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    6 комментариев

    Проект Музея истории религии посвящён, как и многие в 2022 году, 350-летию Петра I и строительству Петербурга. Но также здесь расскажут о зарождении российской наградной системы и сделают акцент на отношениях Петра с церковью. Это занятно, потому что петровская церковная реформа определила место церкви в структуре государства и, что, возможно, не так очевидно, повлияла на развитие русского искусства.

    Фото: пресс-служба Государственного музея истории религии
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    В делах церковных Пётр опирался на опыт европейской Реформации. В XVI–XVII веках религиозная карта Европы сильно изменилась: набирала обороты критика католической церкви, движение Реформации привлекало многих интеллектуалов и художников. Между Ватиканом и реформаторами шла война (буквально — Тридцатилетняя война началась из-за этого противостояния), искусство католических стран отличалось от протестантского. Петру, как вы помните, очень понравилась Голландия — страна победившей Реформации, где отделение от католической Испании стало частью экономического чуда.

    В России, конечно, не было всесильного Ватикана. Наша церковь в XVII веке пережила Смуту и раскол, причём в Смутное время именно патриарх Гермоген был одним из ярых борцов за независимость. Тем не менее Пётр хотел, чтобы у государства были рычаги административного контроля церкви — поэтому он упразднил должность патриарха и создал Синод, который должен был стать аналогом коллегии. Церковное самоуправление таким образом ликвидировалось. А церковь не могла стать всесильным и богатейшим заказчиком для художников, каким был Ватикан. Искусство в России шло своим особым трудным путем — как и всегда.

    Фото: пресс-служба Государственного музея истории религии
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    В экспозицию Музея истории религии войдут больше ста десяти вещей. Вы увидите артефакты, связанные с борьбой за власть в 1680-е годы, узнаете о путешествиях Петра в Европе, отдельный раздел посвящён переносу из Владимира в Петербург в 1724 году мощей Александра Невского, ставшего покровителем города.

    Выставка «Пётр Великий. К 350-летию со дня рождения» пройдёт в Музее истории религии с 15 июня по 13 сентября 2022 года.

    6+

    Анастасия Семенович

    Фото: пресс-служба Государственного музея истории религии
    Фото: пресс-служба Государственного музея истории религии

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    Комментарии (6)

    Свободу Лёхе!
    "Анастасия Семенович" это уже.. - 16+)
    xepnuminu
    скоро договорятся до того, что благодаря петру и церкви атомная бомба в совдепии появилась и гагарин вокруг земли облетел. да.
    Денеб
    Отношения были сложными.......
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