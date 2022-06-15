Первая Санкт-Петербургская ярмарка современного искусства «1703» открылась в Манеже

Первая Санкт-Петербургская ярмарка искусства «1703» открылась в ЦВЗ «Манеж» за день до официального начала ПМЭФ. Арт-мероприятие подобного формата проходит в Северной столице впервые — на одной площадке объединились галеристы, коллекционеры, молодые и именитые художники.

Первыми экспонаты арт-ярмарки оценили председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов — для них провели специальную экскурсию. А с 16 июня ярмарка будет открыта для всех желающих.



Фото: предоставлено пресс-службой ПАО «Газпром» Фото: предоставлено пресс-службой ПАО «Газпром» Фото: предоставлено пресс-службой ПАО «Газпром» Фото: предоставлено пресс-службой ПАО «Газпром» Фото: предоставлено пресс-службой ПАО «Газпром» Фото: предоставлено пресс-службой ПАО «Газпром» Фото: предоставлено пресс-службой ПАО «Газпром» Поделиться Поделиться





— Символично, что эту ярмарку мы открываем в год празднования 350-летия со дня рождения первого российского императора, основателя Петербурга Петра Алексеевича Романова, — заявил Алексей Миллер. — И название «1703» легко читается и несет глубокие смыслы — прежде всего, это год основания новой имперской столицы России Санкт-Петербурга. Одновременно ярмарка является знаком уважения личности Петра и его деятельности по сохранению и развитию культурно-исторического наследия России. И я уверен, что люди с горячими сердцами и пылающими глазами, создавшие этот проект, продолжат нести лучше традиции русского искусства.



Он выразил уверенность, что ярмарка станет традиционной.

— Это не просто ярмарка, а коммуникационная площадка для общения посетителей, художников, искусствоведов и всех причастных к искусству, — продолжил Александр Беглов. — Здесь собралось сегодня много молодежи, но здесь нет возраста — только культура и искусство, которое интересно абсолютно всем. Петербург — действительно культурная столица, ведь на подобные мероприятия сюда приезжают коллекционеры и художники со всей нашей страны.

Губернатор также пригласил всех на Марсово поле посмотреть 30 картин, посвященных жизни Петра Первого — это подарок городу ко дню рождения основателя.



Фото: Михаил Огнев/ «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/ «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/ «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/ «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/ «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Главной темой первого сезона ярмарки выбрали коллекционирование. С 16 по 19 июня посетители увидят в Манеже цифровое искусство, инсталляции, скульптуры, фотографии и множество произведений на стыке стилей и способов восприятия.

— Современное искусство, как и любое другое, ведет диалог не только с современниками, но и с будущими поколениями, — отметил Павел Пригара, директор ЦВЗ «Манеж», — это, конечно, поиск и нового визуального языка, и новых сущностей, и постер ней своеобразного диалога.

