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    В Театре на Васильевском поставили пьесу Пряжко о райском саде и тотальном невежестве

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    18 и 19 июня в Театре на Васильевском пройдет премьера спектакля режиссера Руслана Нанавы «Урожай» по пьесе Павла Пряжко.

    фото с репетиции спектакля «Урожай»
    фото с репетиции спектакля «Урожай»Фото: vk.com/teatr_vo
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    И пьеса и спектакль выводят в герои четырех молодых людей, который собирают яблоки в райском саду. Любое происшествие вводит их в состояние отчаяния и смертельного ужаса. Все это по замыслу создателей должно символизировать инфантилизм современного человека и его страх перед будущим.

    «Герои спектакля блаженны в своём тотальном невежестве, — говорит Руслан Нанава. — Проблема этих людей изначально в их воспитании, культурном образовании. И изменить их сознание и мировоззрение мы не в силах. Мы не ставим своей задачей иллюстрацию пьесы впрямую. Это спектакль-наблюдение. Мы наблюдаем за тем, что происходит с героями и к чему это может привести».

    В постановке задействован Симфонический оркестр Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Римского-Корсакова. По задумке, «оркестр олицетворяет яблоневый сад и существует на сцене не только для музыкального сопровождения, но и для созерцания».

    Роли исполняют актёры Иван Конкин, Даниил Харин, Ксения Чекушкина и Дарья Похило. Над спектаклем также работали сценограф Николай Слободяник, художник по костюмам Татьяна Анастасова и художник по свету Валентин Бакоян.

    18+

    Полина Никитина

    фото с репетиции спектакля «Урожай»
    фото с репетиции спектакля «Урожай»Фото: vk.com/teatr_vo

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