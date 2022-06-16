Как Цой нашел любовь, а Соловьев не признал БГ и другие истории о съёмках «Ассы»

Фильм снимался в Ялте, где во время съемок начались аномальные снегопады. «Пальмы в снегу» прекрасно вписались в романтическую историю Бананана и Алики. После выхода фильма туристический поток в Ялте в зимнее время заметно вырос.



Криминальный авторитет Крымов по сюжету снимает лучший номер в гостинице «Ореанда». Но сначала администрация гостиницы категорически запретила Соловьеву снимать фильм на своей территории. В книге Бориса Барабанова «Асса. Книга перемен» режиссер рассказывает, что от отчаяния послал телеграмму самому Горбачеву, жалуясь, что ему не дают снимать кино. На следующий день двери гостиницы открылись для съемочной группы. Сегодня арендовать знаменитые трехкомнатные апартаменты Крымова можно чуть больше, чем за сорок тысяч рублей за ночь. Достопримечательностью стала и канатная дорога, которая ведёт от ялтинской набережной к холму Дарсан, — здесь под композицию «Под небом голубым» состоялось романтическое свидание Бананана и Алики.

