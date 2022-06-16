Историк расскажет, как древние русичи веселились и отмечали

«Ездили пить в Зряковицы», — гласит надпись на полях книги «Псковский Шестоднев». Написано было в 1372 году, автор пометки — поп. Очевидно, важное дело отмечал священнослужитель. Как говорит Николай Буцких, основатель проекта «Зело», веселье средневекового человека во многом совпадает с нашим — можно было отметить удачный шопинг (пройтись по лавкам) или поехать на пати (на пирушку в соседнюю деревню). Правда, средневековому человеку вряд ли приходило в голову праздновать, допустим, День пожарной охраны или взятие Бастилии — зато мы не додумаемся отметить то, что посчастливилось увидеть иностранца с большущими ушами или справиться с бесовскими искушениями, скрытыми в тыквах. Многие причудливые вещи становились поводом для веселья — некоторые источники утверждают, что само слово «веселье» появилось в XII веке, но другие поминают князя Владимира и будто сказанное им «Веселие Руси есть пити, не можем без того быти».

