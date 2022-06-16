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    Историк расскажет, как древние русичи веселились и отмечали

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    Раздобыть ценную шерсть саламандры — большое достижение, которое необходимо было отметить. Отмечанию не мешало даже то, что у саламандр отродясь не было шерсти. 19 июня в Маяковке в «Севкабель Порту» слушаем лекцию «Поеду пить в Зряковицы! Древнерусское веселье». Бесплатно, 16+

    Фото: sevcableport.ru/
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    «Ездили пить в Зряковицы», — гласит надпись на полях книги «Псковский Шестоднев». Написано было в 1372 году, автор пометки — поп. Очевидно, важное дело отмечал священнослужитель. Как говорит Николай Буцких, основатель проекта «Зело», веселье средневекового человека во многом совпадает с нашим — можно было отметить удачный шопинг (пройтись по лавкам) или поехать на пати (на пирушку в соседнюю деревню). Правда, средневековому человеку вряд ли приходило в голову праздновать, допустим, День пожарной охраны или взятие Бастилии — зато мы не додумаемся отметить то, что посчастливилось увидеть иностранца с большущими ушами или справиться с бесовскими искушениями, скрытыми в тыквах. Многие причудливые вещи становились поводом для веселья — некоторые источники утверждают, что само слово «веселье» появилось в XII веке, но другие поминают князя Владимира и будто сказанное им «Веселие Руси есть пити, не можем без того быти».

    Что вызывало у наших предков воодушевление, что полагалось отметить весельем и каким образом происходил процесс, слушаем 19 июня в Маяковке в «Севкабель Порту» (Кожевенная линия, 40д, 3-й этаж), регистрация на сайте библиотеки Маяковского в разделе «Мероприятия». Начало в 17:00.

    Александра Шеромова

    Фото: sevcableport.ru/

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