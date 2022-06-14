Московский театр «Эрмитаж» привезет в Петербург спектакли по Хармсу и Олеше

Гастроли Московского театра «Эрмитаж» в Петербурге пройдут на сцене Молодежного театра на Фонтанке 16 и 17 июня 2022 года.

16 июня в 19:00 театр покажет спектакль «Меня нет дома» (18+) режиссера Михаила Левитина. В основе постановки 2019 года — произведения самого Даниила Хармса и воспоминания его жены Марины Дурново (их записал и опубликовал в своей книге «Марина Дурново. Мой муж Даниил Хармс» литературовед Владимир Глоцер). Судьба Марины Дурново уникальна и в то же время типична для 20-го века — она была замужем за гением и жизнь посвятила памяти о нём, особенно о его последних страшных годах. Марина Дурново странствовала по миру, пережила немецкий лагерь, жила в Париже и Венесуэле. Трагическая судьба Хармса и его жены уравновешенны парадоксальным и страшным юмором обэриута. Для театра «Эрмитаж» имя Хармса очень важно. «Меня нет дома» — завершение трилогии по Хармсу. Трилогия стартовала в 1982 году спектаклем Михаила Левитина «Хармс! Чармс! Шардам! или Школа клоунов». В 2000 году Михаил Левитин поставил спектакль по Хармсу «Белая овца». В спектакле заняты: Станислав Сухарев, народный артист РФ Борис Романов, заслуженная артистка РФ Ольга Левитина, заслуженная артистка РФ Екатерина Тенета, Анна Богдан, Константин Тумилович, Василий Корсунов, Сергей Бесхлебнов, Мария Глянц, Ксения Жаркова.

17 июня в 12:00 и 16:00 театр «Эрмитаж» также покажет детский спектакль «Три толстяка» (12+), поставленный режиссером Алевтиной Пузырниковой. «Три толстяка» — классическая детская сказка, написанная в 1924 году, в которой Юрий Олеша переосмыслил революцию 1917 года в сказку о коварных толстяках, настоящей любви и преданности, жажде свободы и готовности бороться за неё. Театр представляет мир спектакля как город-цирк и обещает особые сюрпризы в образах трех толстяков.



В спектакле заняты: Анна Богдан, Сергей Бесхлебнов, Пётр Кудряшов, Константин Тумилович, з.а. РФ Ирина Богданова, з.а. РФ Ольга Левитина, з.а. РФ Екатерина Тенета, Павел Мамонов, Евгений Фроленков, Константин Воронов, Людмила Колесникова, Мария Глянц, Юлия Щеглова, Никита Субботкин, Максим Павлов.



Полина Никитина

