    Сейчас

    +10˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +10˚C

    Переменная облачность, без осадков

    Ощущается как 8

    3 м/с, зап

    764мм

    73%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd61.11eur64.87
    ТЕМА ДНЯ

    Как будут отключать горячую воду

    Скандал в фигурном катанииПрокурорский маневрШестидневки больше не будетОбраз жизниДуховный путь 2.0ТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    Петербуржцы увидят «Первозданную Россию» в залах «Росфото»

    589
    обсудить

    В 2022 году проект «Первозданная Россия» посвятят теме экологии и сбережения природных богатств. Выставка займёт залы в Парадном и Дворовом корпусах «Росфото» с 14 июня по 14 августа 2022. 0+

    Фото: пресс-служба Росфото
    ПоделитьсяПоделиться

    Вниманию зрителей предстанут авторские и коллективные проекты, посвящённые российской природе. За прошедший год фотографы проекта побывали в экспедициях в разных концах страны, результаты их работы — больше двухсот пятидесяти снимков дикой природы — составят масштабную экспозицию.

    Мастера фотопейзажа Андрей Грачев и Сергей Карпухин снимали природу Якутии и Хабаровского края, подводный мир и его обитателей фиксировали Андрей Шпатак и Андрей Носик. Кроме того, вас ждут виды Чукотки, Дальнего Востока, Японского и Белого морей, Байкала. Птицы, животные — в том числе редкие — туманы, цветы, рассветы и закаты. Если вы никогда не были на Байкале, но всегда мечтали — самое время хотя бы посмотреть качественные фото.

    Фестиваль «Первозданная Россия» будет сопровождать дополнительная экскурсионная программа для детей и взрослых, подробности — на сайте «Росфото».

    Анастасия Семенович

    Фото: пресс-служба Росфото

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (0)

    Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

    Новости компаний

    close