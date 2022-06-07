Петербуржцы увидят «Первозданную Россию» в залах «Росфото»

В 2022 году проект «Первозданная Россия» посвятят теме экологии и сбережения природных богатств. Выставка займёт залы в Парадном и Дворовом корпусах «Росфото» с 14 июня по 14 августа 2022. 0+
Вниманию зрителей предстанут авторские и коллективные проекты, посвящённые российской природе. За прошедший год фотографы проекта побывали в экспедициях в разных концах страны, результаты их работы — больше двухсот пятидесяти снимков дикой природы — составят масштабную экспозицию.
Мастера фотопейзажа Андрей Грачев и Сергей Карпухин снимали природу Якутии и Хабаровского края, подводный мир и его обитателей фиксировали Андрей Шпатак и Андрей Носик. Кроме того, вас ждут виды Чукотки, Дальнего Востока, Японского и Белого морей, Байкала. Птицы, животные — в том числе редкие — туманы, цветы, рассветы и закаты. Если вы никогда не были на Байкале, но всегда мечтали — самое время хотя бы посмотреть качественные фото.
Фестиваль «Первозданная Россия» будет сопровождать дополнительная экскурсионная программа для детей и взрослых, подробности — на сайте «Росфото».
Анастасия Семенович