Куда пойти 20–22 мая: «Ночь музеев», поэтический баттл у Эрмитажа и праздник с миллионом тюльпанов

Эти выходные достойны звания «фестивальный уик-энд»: с пятницы по воскресенье в Петербурге развернутся праздники с пробегом старинных машин и сотнями видов цветов, культурные площадки не закроются на ночь, а фехтовальщики дадут открытые уроки и будут соревноваться в мастерстве у Адмиралтейства.

Фото: Ксения Потеева / «Фонтанка.ру» / Архив Поделиться Поделиться





«Фонтанка» собрала исчерпывающий гид по главным событиям. Подсказываем, куда торопиться, на что смотреть.

Актуальное

«Ночь музеев» расставит точки отсчёта

21–22 мая, 0+

Наступило время «Ночи музеев». С шести часов вечера до шести утра в ночь с субботы на воскресенье библиотеки, музеи, Филармония и Капелла представляют особенные программы. Тема этого года — «Точка отсчета», которую каждый из участников имел право трактовать в свободном формате. На площадке «Петровский госпиталь» в Военно-медицинском решили рассказать, как первый император России приказал развивать врачебное дело в стране, «Литературный музей XX век» на один вечер превратится в пионерлагерь, а пришедшие к Фонтанному Дому обнаружат себя среди «грандиозного маскарада» образца XVIII века. На сайте фестиваля предлагается купить единый билет в один, три или пять музеев. Маршрут нужно выстраивать заранее и чётко планировать время — места разлетаются быстро, а вход — по сеансам.



Петергоф отправит в эпоху Петра

21 мая, 13:00, 0+



Фото: Сергей Николаев / «Фонтанка.ру» / Архив Поделиться Поделиться





В Петергофе — официальное начало сезона. Тема праздника этого года — «Виват, Ассамблея!». В формате шоу с артистами и торжественным пуском фонтанов зрителям расскажут о том, в каких местах за рубежом и в России бывал Пётр I и на что вдохновлялся во время поездок. Основное действо пройдёт на Большом каскаде.

Цветочный «взрыв» — на Елагином

21–22 мая, 0+



Фото: Илья Казаков / «Фонтанка.ру» / Архив Поделиться Поделиться





К Празднику тюльпанов на Елагином острове вырастили сотни их сортов. Дизайнеры садово-парковых пространств впервые включили в композиции попугайный сорт с фиолетовой окраской, тюльпаны Victoria's Secret, выращенный совсем недавно Burgundy и лилиецветный бахромчатый Alexandra. В этом году в честь 200-летия дворцово-паркового ансамбля фестиваль посвящён зодчему Карлу Росси, спроектировавшему Елагиноостровский дворец. Именно там, на ступенях, с 13:00 до 18:00 в выходные играет оркестр. С полудня открыты обычно запертые ворота Кухонного корпуса.



Машины из прошлого остановятся в центре

20–21 мая, 0+

Любителям ретротранспорта — прямой путь на Манежную площадь. Грузовик ЗИС-6 с артиллерийской установкой БМ-13 «Катюша», топливозаправщик ГАЗ-ААА, автобус ЗИС-155 1957 года выпуска — лишь то немногое, что коллекционеры из Петербурга и других городов привезли на выставку SPbTransportFest. Перед тем, как припарковаться, машины проедутся по центру города, от «Прибалтийской» на Невский. Скоротать время тем, кто ждёт, помогут другие экспонаты — новейшие «экоавтобусы» и автомобили.



На Дворцовой — Книжный салон

19–22 мая, 0+



Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» / Архив Поделиться Поделиться





Поэтический баттл «Москва VS Санкт-Петербург», встречи с Гузель Яхиной в честь переиздания романа «Зулейха открывает глаза», презентация книги Дмитрия Данилова «Саша, привет!» о стране с удивительной карательной системой, исполнение наказаний в которой осуществляет пулемет по имени Саша, — эти события среди причин посетить Книжный салон на Дворцовой площади выделил обозреватель «Фонтанки». Программа фестиваля обширная, зон много, и каждый наверняка найдёт что-то своё. Вход свободный.



У Финского — паруса и большой спорт

22 мая, 15:00, 16+

Петровская коса в воскресенье станет местом притяжения любителей парусного спорта. Там пройдёт регата «Кубок памяти адмирала С. О. Макарова ». Основные участники — студенты, а вот смотреть могут все желающие.

Фехтовальщики примут десятки вызовов

22 мая, 6+

В Александровском саду у Адмиралтейства всё воскресенье — показательные выступления фехтовальщиков разных школ и старинные танцы. Участники — профессиональные спортсмены, реставраторы и энтузиасты — наглядно покажут отличия классической, артистической, сценической и исторической манер фехтования. Достаточно подойти и спросить.



Кошки и собаки — в «Севкабель Порту»

21 и 22 мая, с 12:00 до 19:00, 0+



Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» / Архив Поделиться Поделиться





В «Севкабель Порту» в этот уик-энд проходит большая выставка «Держи лапу». Волонтёры привезут сотню кошек и собак, у которых пока что нет хозяев. Познакомиться с животными и забрать кого-нибудь из них домой можно бесплатно. На выставке будут питомцы с особенностями здоровья: многие на инвалидных колясках или с протезами. Такие дольше других — часто годами — живут без семьи.



В музеях

Музей игрушки покажет, что играл всерьёз



С 19 мая до 20 ноября, 0+

Петербургскому музею игрушки исполняется четверть века, и в честь этого в залах открывается масштабная выставка. Среди работ, предоставленных на экспозицию авторами либо их наследниками, творения отца петербургских ангелов Романа Шустрова, работы мастера «арт-механики» и кинетики Виктора Григорьева, игрушки Льва Сморгона. Его «Гимнастки» в черном и алом купальниках, «Дядя Степа», удивительно изящные звери — исконно Ленинградские игрушки, распространившиеся по всему Союзу. Выставка «Игры надолго и всерьез» — своего рода отчёт музея перед горожанами за годы работы; лейтмотив — «поток времени и творческий путь». Название экспозиции перекликается с «Играми всерьез» — именно такой была самая первая выставка, которой 25 лет назад о себе заявил музей.

Эрмитаж знакомит со «своим» датчанином

С 19 мая до 4 сентября, 6+



В Эрмитаже вспоминают о творчестве датского мастера Вигилиуса Эриксена, которого почти забыли на родине, зато в России знают как одного из главных портретистов при дворе Екатерины II. Как отмечают кураторы персональной выставки художника в Николаевском зале Зимнего дворца, «его кисти принадлежат лучшие портреты первых десяти лет правления императрицы». Любопытно, что при такой расстановке акцентов парадными работами на выставке всё вовсе не ограничивается: к открытию были собраны рисунки, картины, гравюры, скульптуры, миниатюры и даже медали, связанные со временем, когда Эриксен жил в России. Особенно интересны работы, написанные им к праздничному петербургскому шествию Великолепная Карусель. В 1766 году в этом турнире-состязании в искусстве верховой езды участвовала вся местная знать, а происходящее ещё долго обсуждали на вечеринках и балах.



Путь в Индию проляжет по текстильному пути

С 19 мая до 19 июня, 12+

Образцы тканей самых невероятных расцветок — основа новой масштабной выставки Музея истории религии. На экспозиции «Вастрам — роскошный мир индийского текстиля» представлены вышивки, расписные лоскуты и повязки с повседневными и ритуальными сюжетами. Основную линию дополняют чамба румалы — платки из небеленого хлопка или муслина, на которых цветными нитками вышиты сцены из индийских эпических поэм «Рамаяна» и «Махабхарата», истории бога Кришны и его возлюбленной Радхи, бога Шивы и его супруги Парвати. Порой бывают сцены охоты и сражений.



Чуковский как биограф Блока

С 19 мая, 12+

«В его жизни не было событий. /…/. Он ничего не делал — только пел», — пишет Чуковский о Блоке в дневнике 1921 года. После смерти лирика именно Чуковский становится одним из его первых биографов — истории о том, как так вышло, посвящена новая выставка в музее-квартире А. А. Блока . Вход на экспозицию — по общему билету.

На «Пушкинской, 10», — от Малевича до мыла



С 21 мая до 19 июня, 16+



Проект «Портреты 33х9» — одна из первых премьер летнего сезона на «Пушкинской, 10». В Музее нонконформистского искусства вывешены фотоработы Андрея Чежина, которые он создавал с 1990-х годов. Каждая серия, будь то «Оммаж Казимиру Малевичу», «Карандашная графика», «Бутылочная серия» или «Масочный режим», отражает реалии жизни автора в определённый момент. Чежин — не новичок, мастер не проходной. Его работы хранятся в Эрмитаже, Русском музее и в других государственных и частных коллекциях. Одновременно с этим в «Мастерской Полковника» доступна вторая выставка Чежина. Проект «Мыльная опера» также состоит из нескольких глав. В «Коллекции обмылков» в виде всё уменьшающихся кусочков мыла представлена жизнь человека, а «Мыльная архитектура» основана на изображении фигурок из аналогичного материала.

В театре

«Особый взгляд» и инклюзия

C 19 до 22 мая, 12+



Новая сцена Александринского театра — по-прежнему место актуальных творческих высказываний. Тут принимают Всероссийский форум-фестиваль социального театра «Особый взгляд». Через 13 инклюзивных спектаклей из разных городов до зрителя донесут, что стигматизация людей с инвалидностью — всё ещё повседневность, а без вмешательств, например, психоневрологические интернаты рискуют остаться адом, о котором мало кто знает. Первый спектакль пятницы «Возможность тождества» от коллектива «Круг II», пожалуй, как раз отражает мысль о том, что пересечение миров людей с особенностями и без возможно только при взаимной открытости. На сцене окажутся два актёра: соприкасаться, говорить, просто смеяться и открываться друг другу будут в течение часа.



«Счастливый неудачник» — теперь в ТЮЗе

21 мая, 12:00 и 18:00, 12+



На Большой сцене ТЮЗа им. А. А. Брянцева — премьера спектакля «Счастливый неудачник» по повести Вадима Шефнера в постановке Ивана Пачина. Центральный персонаж мальчик Витя гуляет по городу 20-х годов прошлого века, учится мечтать и ищет друзей. Несмотря на то, что в первоисточнике нет места чему-либо фантастическому, постановку творческая команда решила сделать более интересной, добавив «параллельную — кинематографическую — реальность». В ней «спектакль — это процесс съемки фильма и одновременно — его показ в режиме реального времени». Всё благодаря большим экранам и камерам с онлайн-трансляцией.

Лидер Krec признается в чувствах к еде и музыке

21 мая, 15:00, 12+

В этом сезоне хип-хоп-проект Krec, собранный музыкантом Артёмом Fuze Бровковым в 2001 году, планирует продолжить традицию концертов на крышах с живой музыкой и исполнениями баллад о жизни и городе. В темп войдёт нестандартно — с дружеской встречи в формате открытого интервью в гастрономическом пространстве CITY FOOD. Fuze расскажет о кулинарных предпочтениях, работе и просто — хорошей музыке. Ждут всех, кто предварительно зарегистрировался.



В «Легенде» оживят науку о поцелуях

22 мая, 19:15, 16+



Взвешенная смесь, в которой хватает сатирических стихов, остроумных монологов и романтических песен, получилась у художественного руководителя театра «Легенда» Саши Сергеева. Ставя музыкальный моноспектакль «Филематологии УРА!», он собрал калейдоскоп бытовых историй и воспоминаний об отношениях таких типичных, что представить себя на месте героя и одновременно с ним заметить, что повседневная жизнь вполне себе интересна, получается без особого труда. Сюжет приправлен комическими элементами и размышлениями о филематологии — науке о поцелуях. Придумав этот спектакль как автор и поставив как режиссер, Александр предстанет на сцене в качестве актера, воплощая свою идею.

Послушать музыку

«Кис-Кис» напомнят о лучшем из жизни «до»

20 мая, 20:00, 16+



Панк-рокерши «Кис-кис» прерывают творческое молчание и отправляются в большой тур. Начнут с концертов в Петербурге, и в пятницу в А2 исполнят для поклонников свои хиты. Вообще-то этой весной исполнительницы должны были выпустить новый альбом, но после случившегося на Украине отложили релиз на неопределённый срок.



«Боцман и Бродяга» вновь вместе

20 мая, 19:00, 12+



Фото: предоставлено организаторами Поделиться Поделиться





Спустя 27 лет после появления проекта «Боцман и Бродяга» Гарик Сукачев и Александр Ф. Скляр впервые выходят на публику с новой пластинкой, так что с точки зрения их поклонников, камбэк вполне тянет на событие века. Альбом — вторая часть и логическое продолжение того, который был записан в 1995 году. Играют «по-взрослому» — в БКЗ «Октябрьский».

Нойз-вечер — в честь музыканта-шамана

20 мая, с 19:00 до 1:00, 16+

Имя экспериментатора и изобретателя музыкальных инструментов Эдуарда Срапионова, среди своих — Папы Срапы, неотделимо от разговора о российском андеграунде. Еще в 1980-е он получил прозвище «первого диджея Советского Союза» за эксперименты с виниловыми пластинками, которые резал, клеил, гнул и варил в кипятке, а позже прославился самодельными синтезаторами, которые собирал из старых радиоприёмников, строительного мусора — вообще из всего, что было вокруг. «Небольшая часть очень сложного механизма № 5» — под таким названием пройдёт нойз-вечер памяти «шамана-экспериментатора» в Доме радио. Знаменитые синтезаторы тоже будут. Папы Срапы не стало в феврале 2022 года.



На экране

От Бергмана — воспоминания в «Земляничной поляне»

22 мая, 18+



В «Авроре» за неделю до официального возвращения в прокат показывают «Земляничную поляну» Ингмара Бергмана. Главный герой картины — пожилой профессор Исак Борг — путешествует по воспоминаниям, снам и местам своей юности во время однодневной поездки по Швеции. Сыграть главную роль Бергман пригласил своего кумира, режиссёра Виктора Шёстрёма. Тот считается одним из основателей классической шведской школы кинематографа.

«Таксист» вновь в кино

С 19 мая, 18+



В повторном прокате «Таксист» Мартина Скорсезе. Роберт де Ниро тут в главной роли, и его герой переживает флешбэки после Вьетнама и постепенно сходит с ума. На Каннском кинофестивале зрители негодовали из-за сцен ультранасилия, что, впрочем, не помешало картине взять главный приз в 1976 году.

Герои «Решалы» вновь разберутся с миром 20 мая, 19.30, 18+ В российский прокат выходит «Решала: Брат». Продолжение народной криминальной саги, родившейся из регионального феномена. Первая часть франшизы вышла в 2012 году. Тогда режиссёр Роман Асхаев на свои средства в Улан-Удэ снял историю о двух братьях, старший из которых вытаскивает младшего из криминальной передряги. На волне успеха были выпущены картины-продолжения, а теперь и новая часть. Главный герой решает начать жизнь заново, но сталкивается с прошлым. Спецпоказ и обсуждение пройдёт на киностудии Ленфильм вечером в пятницу.

Жизнь Марадоны вспомнят в кино

С 19 мая, 12+

