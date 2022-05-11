Фестиваль тюльпанов покажет Victoria's Secret, Burgundy и Alexandra

Десятый фестиваль тюльпанов на Елагином острове в этом году снова будет идти два уик-энда — 14–15 мая можно будет полюбоваться цветением ранних сортов луковичных, а 21–22 мая посетители парка застанут более поздние сорта тюльпанов.

Основные цветники этого года — «Восторг», «Очарование», «Триумф», «Отрада», «Эйфория», «Наслаждение» — посвящены архитектору Карлу Росси, построившему дворцово-парковый ансамбль Елагина острова, и Петру I, 350-летие со дня рождения которого широко отмечается в этом году.

Фестивалю в этом году исполняется десять лет, он начинался в 2013 году с 40 тысяч тюльпанов, в этом году было высажено более 200 тысяч луковичных 150 различных сортов.



По традиции селекционеры представят зрителям новые сорта тюльпанов: в этом году это будут тюльпан Victoria's Secret — яркий попугайный сорт с глубокой фиолетовой окраской изогнутых лепестков; недавно выведенный селекционерами тюльпан Burgundy и лилиецветный бахромчатый тюльпан Alexandra.



Праздничную атмосферу 21–22 мая будут создавать музыканты: с 13:00 до 18:00 на ступенях Елагина дворца выступят Квартет им. Н. А. Римского-Корсакова, Ансамбль медных духовых инструментов «Кронверк Брасс», Ансамбль мелодических ударных инструментов «Marimbamix» и Театр исторического танца «Малый Трианон». Также с 12:00 до 18:00 гостей парка ждут мастер-классы с участием уличных театров «СоЛу», «Аспектр», Инженерного театра «АХЕ».

Подробности расписания смотрите на сайте парка.



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