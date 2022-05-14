На книжном салоне на Дворцовой представят антиутопию о пулемете Саше и книгу об истории Англии от Александры Марининой

С 19 по 22 мая на Дворцовой площади пройдет Санкт-Петербургский международный книжный салон. Вход на все мероприятия будет бесплатным.

Гостей традиционно зовут на презентации новинок. В числе самых интригующих — роман писателя и драматурга Дмитрия Данилова «Саша, привет!» о стране с удивительной карательной системой, исполнение наказаний в которой осуществляет пулемет по имени Саша. Встреча состоится 21 мая в 18:00 в шатре С. Кроме того, главная детективщица страны Александра Маринина представит историческую книгу — «Шпаргалку для ленивых любителей истории. Короли и королевы Англии». Мероприятие тоже пройдет 21 мая.

В этот же день на главной сцене салона устроят поэтический баттл «Москва VS Санкт-Петербург». Каждый город представят по шесть поэтов, из этой дюжины выберут короля и королеву баттла. Начало в 17:00.



В первый день салона, 19 мая, организаторы ждут поклонников писательниц Майи Кучерской (в 18:00 в шатре А) и Анны Матвеевой (в 17:00 в шатре В). В пятницу, 20 мая, в 17:30 в шатре Е современные писатели расскажут, что они думают о классиках, в рамках презентации проекта «Литературная матрица».



Любители женской прозы смогут посетить в субботу, 21 мая, встречи с писательницами Мариной Москвиной (16:00, шатер С) и Еленой Колиной, а фанаты исторических романов — прийти на творческую встречу с Гузель Яхиной, посвященную выходу иллюстрированного издания романа «Зулейха открывает глаза» (17:30, шатер А). Встречу проведет издатель Елена Шубина.



В воскресенье, 22 мая, новый роман «Хроника Горбатого» о Выборге представит двукратная финалистка премии «Национальный бестселлер» София Синицкая. Встреча назначена на 17:00 в шатре В.

