Забор на Дворцовой сменяют белые шатры Книжного салона. До него — неделя

На Дворцовой площади — большая стройка. Корреспондент «Фонтанки» обнаружил, что близ Дворцового проезда начали появляться белые шатры. Как объяснил вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский, начата подготовка к Книжному салону.
Как следует из эскизов, опубликованных им 11 мая в телеграм-канале Пиотровского, больших шатров на площади будет четыре. Ближе к Александровской колонне установят сцену, которая будет развернута в сторону Александровского сада.
Пока что площадь, частично перегороженная на другой своей половине, освобождается от предыдущей сцены — которую возводили к 9 мая.
Петербургский книжный салон, как уже сообщала «Фонтанка», пройдет с 19 по 22 мая. В этом году городская администрация пообещала сэкономить средства на праздничных приемах — и сделать зато бесплатным участие для издательств. Посетители проходят на мероприятия Книжного салона традиционно бесплатно.