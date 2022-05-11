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    Забор на Дворцовой сменяют белые шатры Книжного салона. До него — неделя

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    Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
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    На Дворцовой площади — большая стройка. Корреспондент «Фонтанки» обнаружил, что близ Дворцового проезда начали появляться белые шатры. Как объяснил вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский, начата подготовка к Книжному салону.

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    Как следует из эскизов, опубликованных им 11 мая в телеграм-канале Пиотровского, больших шатров на площади будет четыре. Ближе к Александровской колонне установят сцену, которая будет развернута в сторону Александровского сада.

    Пока что площадь, частично перегороженная на другой своей половине, освобождается от предыдущей сцены — которую возводили к 9 мая.

    Петербургский книжный салон, как уже сообщала «Фонтанка», пройдет с 19 по 22 мая. В этом году городская администрация пообещала сэкономить средства на праздничных приемах — и сделать зато бесплатным участие для издательств. Посетители проходят на мероприятия Книжного салона традиционно бесплатно.

    Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»

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