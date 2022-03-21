Без бутербродов, но на Дворцовой и бесплатно: книжный салон ужмется в деньгах

Принять участие в предстоящем Петербургском международном книжном салоне, разместив свой стенд в павильоне, издательства смогут бесплатно. Об этом 21 марта сообщил в своем телеграм-канале вице-губернатор города Борис Пиотровский. Он также уточнил, что мероприятие вновь пройдет на Дворцовой площади.



«Мы откажемся от праздничных приёмов в рамках салона, и за счёт сэкономленных средств и обеспечим бесплатное участие. Вход для посетителей на все мероприятия салона также остается свободным», — рассказал чиновник.

