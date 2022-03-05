Стивен Кинг не станет продлевать контракты с российскими издательствами

Писатель Стивен Кинг опубликовал 5 марта в «Твиттере» пост, в котором поддержал коллегу Линвуда Баркли — тот заявил, что не будет продлевать контракты на выход его книг в России.



«Понимаю, что жертва невелика и эффект от нее пустяковый», — прокомментировал свое решение канадский автор («Нет времени прощаться», «Слишком близко к дому», «Бояться худшего»).



Его публикацию репостнул Стивен Кинг, сопроводив репликой: «И я не буду [продлевать]».



«Король ужасов» опубликовал 64 романа и порядка 200 рассказов, в мире было продано свыше 350 миллионов копий его книг. В России Стивен Кинг в 2020 году стал самым издаваемым автором.

