FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-7°C/Завтра: -2
105.81р116.53р
Боевые действия на УкраинеЧто делать при ОмикронеПоликлиники, куда идти с COVIDЭкологияОбраз жизниОбразованиеПромышленный Петербург

Стивен Кинг не станет продлевать контракты с российскими издательствами

0
Печать

Писатель Стивен Кинг опубликовал 5 марта в «Твиттере» пост, в котором поддержал коллегу Линвуда Баркли — тот заявил, что не будет продлевать контракты на выход его книг в России.

«Понимаю, что жертва невелика и эффект от нее пустяковый», — прокомментировал свое решение канадский автор («Нет времени прощаться», «Слишком близко к дому», «Бояться худшего»).

Его публикацию репостнул Стивен Кинг, сопроводив репликой: «И я не буду [продлевать]».

«Король ужасов» опубликовал 64 романа и порядка 200 рассказов, в мире было продано свыше 350 миллионов копий его книг. В России Стивен Кинг в 2020 году стал самым издаваемым автором.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Новости компаний