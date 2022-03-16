Что читать весной: десять новых книг, созвучных времени

Фото: предоставлено издательством / коллаж Поделиться Поделиться







Пока из России массово уходят стриминговые сервисы, а крупнейшие киностудии отменяют релизы, остается одно: читать книги. В них найдутся и увлекательные противостояния, и осмысление мировой истории, и счастливые финалы, и поучительные выводы. «Фонтанка» рассказывает о русскоязычных и переводных книжных новинках для взрослых и детей: романах про случайно найденный огромный бриллиант, оригинально функционирующую карательную систему и выдуманного защитника по имени Крутой Али.

Некоторые книги, включенные в подборку, еще не сошли с типографского станка, поэтому указывается их ожидаемое время выхода.



Артуро Перес-Реверте, «На линии огня» (перевод с испанского А. Богдановского), «Иностранка», апрель (18+)

Писатель Артуро Перес-Реверте, известный захватывающими историческими романами и детективами, в 2020 году выпустил книгу о Гражданской войне в Испании начала XX века.

Действие «На линии огня» разворачивается у вымышленного города Кастельетс-дель-Сегре, но в сюжет включены и реальные свидетельства волнующих событий. Перес-Реверте показывает, как бойня постепенно пожирает всех: мужчин и женщин, храбрецов и трусов, тех, кто шел воевать осознанно, и тех, кого забрали по принуждению. Многие гибли, даже не понимая, за что. По словам самого Переса-Реверте, «на гражданской войне нет добра и зла — есть только схватка одного ужаса с другим».

Линор Горалик, «Имени такого-то», «Новое литературное обозрение» (18+)



Фото: предоставлено издательством Поделиться Поделиться







Писательница и поэтесса Линор Горалик давно вынашивала планы по написанию романа об эвакуации пациентов одной из московских психиатрических больниц в 1941 году, когда столице угрожало немецкое наступление.



«Имени такого-то» — это фантасмагория, в которой стирается понятие «нормальности» как в аспекте человеческого поведения, так и в аспекте языка и стиля художественного текста. Граница между осмысленным и безумным размывается, историческая реальность переплетается с поэтическим вымыслом, а страх сменяется надеждой. Машины превращаются в странных животных, но люди остаются людьми несмотря ни на что.

София Синицкая, «Хроника Горбатого», «Лимбус Пресс», март–апрель (16+)



Фото: предоставлено издательством Поделиться Поделиться







Петербургская писательница София Синицкая, финалистка «Национального бестселлера» (роман «Сияние „жеможаха») и любимица критиков, написала хронику войн за карельские земли, которая и отражает факты, и идет на поводу у фантазии автора.

Все началось в Средние века с тамплиера Фомы Горбатого, а продолжилось в годы советско-финского противостояния, в котором участвовал далекий потомок Горбатого, финн Эйно Канерва. За земли нынешнего Выборга сражались как отчаянные воители, так и миролюбивые патриоты, и все одинаково переживали за судьбу своего Виипури, «сердца Финляндии, бьющегося с древних времен». Итог тех событий нам, конечно, уже известен.



Эми Мейерсон, «Несовершенства» (перевод с английского Е. Рыбаковой), No Age, март (18+)



Фото: предоставлено издательством Поделиться Поделиться







Созданная молодой американской писательницей Эми Мейерсон семейная сага уходит корнями в XX век.

Герои «Несовершенств», члены семейства Миллеров, в наши дни собираются под одной крышей после смерти бабушки Хелен. Они случайно обнаруживают в ее доме брошь с огромным драгоценным камнем и предполагают, что это утерянный знаменитый бриллиант «Флорентиец» весом 137 карат. Догадка побуждает потомков узнать больше о судьбе бабушки: ее мать погибла в Дахау, а саму ее ребенком переправила в США семейная пара, спасшая более 50 еврейских детей в ходе нацистской оккупации

«Несовершенства» — это не только роман о трудных поворотах истории, но и о важности семейных корней, родственной сплоченности и прощении.

Вера Богданова, «Сезон отравленных плодов», «АСТ: Редакция Елены Шубиной», март (18+)



Фото: предоставлено издательством Поделиться Поделиться







Вера Богданова, вышедшая в финал «Нацбеста»-2021 с антиутопией о сближении России и Китая («Павел Чжан и прочие речные твари»), на этот раз написала абсолютно реалистический роман с сильной любовной линией.



Его действие разворачивается в нулевые в России — в годы максимальной террористической опасности в стране. Богданова полагает, что «счастье в той обстановке в принципе было недостижимо», и показывает, как чувство незащищенности влияет на людей, социальные реалии не позволяют им чувствовать себя спокойно даже в собственной семье, а история повторяет сама себя — от родителей к детям, от поколения к поколению.

Дмитрий Данилов, «Саша, привет!», «АСТ: Редакция Елены Шубиной» (18+)



Фото: предоставлено издательством Поделиться Поделиться







Один из самых популярных российских драматургов и прозаиков Дмитрий Данилов написал книгу, представляющую собой нечто среднее между романом, пьесой и киносценарием.

Главный герой Сережа живет в прекрасной России будущего, где, однако, положена смертная казнь за экономические преступления и преступления против нравственности. Суд признает Сережу виновным в одном из них, и герой отправляется на некий Комбинат — в гуманное пенитенциарное учреждение. Преступников там может расстрелять пулемет по имени Саша — без предупреждения, в тот момент, когда они идут на прогулку. Так Сережа каждый день начинает приветствовать карательную систему словами: «Саша, привет!»



Денис Джонсон, «Сны поездов» (перевод с английского С. Кумыша), «Синдбад» (16+)



Фото: предоставлено издательством Поделиться Поделиться







Американский поэт и писатель Денис Джонсон, двукратный финалист Пулитцеровской премии, написал в 2002 году повесть «Сны поездов» об отшельнике Роберте Грэйньере. История его жизни началась с путешествия на поезде, а завершилась, когда он стоял и смотрел на другой поезд.

Грэйньер прожил почти две трети века среди холмов, рек и железных дорог Северного Айдахо. Его не коснулись мировые войны и Великая депрессия, но спрятаться от личных переживаний он не мог. Эта книга — не только о замкнутости каждого человека на его собственных страданиях, но и об удивительной красоте, которая нас окружает, стоит только поднять глаза.

Ислам Ханипаев, «Типа я. Дневник суперкрутого воина», «Альпина нон-фикшн» (12+)



Фото: предоставлено издательством Поделиться Поделиться







Повесть дагестанского писателя Ислама Ханипаева в прошлом году заняла призовое место престижной премии для молодых авторов «Лицей». Рассказчик в «Типа я» — восьмилетний мальчик Артур, которого воспитывает приемная семья. За спиной у Артура — несчастливое детство, которое память не сразу дает ему восстановить.



Чтобы противостоять жестокому миру взрослых, Артур выдумывает себе защитника, Крутого Али, и тот дает ему (не всегда удачные) советы о том, как себя вести. В момент, когда кажется, что несправедливость уже победила, а Артур навсегда останется один, добро все-таки одерживает верх — и на помощь ребенку приходят реальные люди, его друзья и наставники.

Трэйси Тернер, «Это мой дом. Как живут дети от Аляски до Ямала» (перевод с английского А. Ковальчук), «МИФ» (6+)



Фото: предоставлено издательством Поделиться Поделиться







Книга, которая подойдет даже самым маленьким, написана известным британским детским автором Трейси Тернер. Концепцию этого издания она описывает так: планета Земля — это наш большой дом, и у каждого в этом доме есть своя квартира, маленькая или побольше.

Через Аляску (США) и Ямал (Россия) читатель отправляется на Шетландские острова (Великобритания), в тропические леса Амазонии (Бразилия) и в пещерные дома Каппадокии (Турция), чтобы увидеть, как прекрасна жизнь везде и всюду. Герои-дети рассказывают, во что они играют, как отмечают праздники и как устроен их быт. Книгу проиллюстрировала Осса Гилланд — художница из Швеции.

Бьянка Питцорно, «Послушай мое сердце» (перевод с итальянского К. Тименчик), «Самокат», март (12+)



Фото: предоставлено издательством Поделиться Поделиться







Бьянка Питцорно — живая легенда итальянской литературы. Ее история с говорящим названием «Послушай мое сердце» попала в классическую серию издательства «Самокат», в которую входят лучшие детские книги.

Сюжет разворачивается в 1950-х годах в обычной школе. Жизнь ребят перевернулась в один день. Но дело не в недавно завершившейся войне и не в проснувшемся вулкане, нет: в 4-й «Г» класс пришла новая классная руководительница. Синьора Сфорца ратует за благопристойность и отличные результаты и не терпит неповиновения. Однако смелые ученики не боятся вступить с ней в противостояние, хотя и абсолютно беззащитны перед взрослой женщиной с авторитетом.

Елена Васильева, специально для «Фонтанки.ру»

