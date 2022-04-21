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    Стали известны подробности Книжного салона-2022. В Петербург приедут Эдвард Радзинский и Александр Цыпкин

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    Санкт-Петербургский международный книжный салон в этом году пройдет с 19 по 22 мая. Как и год назад, он займет всю Дворцовую площадь и даже немного пространства над ней. Об этом 21 апреля сообщил вице-губернатор Борис Пиотровский. Он подчеркнул, что вход на все мероприятия останется бесплатным.

    На салон уже пообещали приехать писатели Эдвард Радзинский, Александр Цыпкин, Наринэ Абгарян, Павел Басинский и Майя Кучерская.

    Организаторы прислушались к критике участников прошлогоднего салона и в этом году решили переместить стенды из здания Главного штаба в специальные павильоны, которые возведут неподалеку от Дворцового проезда. Также на Дворцовой площади появятся книжная терраса на высоте четырех метров над землей, зоны отдыха и фотозоны. В Главном штабе в день открытия салона пройдет пленарное заседание.

    Напомним, в марте стало известно, что в этом году все издательства будут участвовать в Книжном салоне бесплатно. Так Смольный поддержит участников рынка.

    Елена Васильева

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