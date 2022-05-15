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    Фестиваль SPbTransportFest: пробег ретротранспорта и экоавтобусы

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    Манежная площадь 20–21 мая станет основной локацией фестиваля SPbTransportFest. На выставку под открытым небом сгонят новейшие образцы техники, а для любителей старины организуют большую зону с ретроавтомобилями.

    Фото: предоставлено СПб ГУП «Пассажиравтотранс»
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    Вход на выставку инновационного транспорта будет открыт с 10:00 20 мая. Подразумевается, что автомобили и автобусы тут — последние разработки с установленными системами максимально экологичным и безопасными для окружающей среды.

    Ретротехника припаркуется в центре после пробега 21 мая. Маршрут пробега — от площади Беллинсгаузена, через Дворцовый мост, по Невскому проспекту и до Инженерной улицы. В параде раритетов участвует 280 единиц техники. В колонне грузовых автомобилей впервые проедет грузовик ЗИС-6 с артиллерийской установкой БМ-13 «Катюша» и ещё одна машина, пережившая военное время — топливозаправщик ГАЗ-ААА. Его специально доставили из Москвы. «Пассажиравтотранс», в свою очередь, впервые покажет «старейшину» коллекции исторических автобусов — ЗИС-155 1957 года выпуска.

    20 и 21 мая на Манежной площади с 11:00 до 19:00 будут выступать артисты. Среди прочих в первый день к публике выйдут солист Мариинского театра баритон Василий Герелло, Игорь Корнелюк, Андрей Лызин и группа «Скорая помощь», бэнд «ДайПять!».

    Вход на фестиваль свободный для всех. (0+)

    В программе могут изменения, подробности уточняйте на сайте.

    Ольга Минеева

    Фото: предоставлено СПб ГУП «Пассажиравтотранс»

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