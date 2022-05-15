Фестиваль SPbTransportFest: пробег ретротранспорта и экоавтобусы

Манежная площадь 20–21 мая станет основной локацией фестиваля SPbTransportFest. На выставку под открытым небом сгонят новейшие образцы техники, а для любителей старины организуют большую зону с ретроавтомобилями.

Вход на выставку инновационного транспорта будет открыт с 10:00 20 мая. Подразумевается, что автомобили и автобусы тут — последние разработки с установленными системами максимально экологичным и безопасными для окружающей среды.



Ретротехника припаркуется в центре после пробега 21 мая. Маршрут пробега — от площади Беллинсгаузена, через Дворцовый мост, по Невскому проспекту и до Инженерной улицы. В параде раритетов участвует 280 единиц техники. В колонне грузовых автомобилей впервые проедет грузовик ЗИС-6 с артиллерийской установкой БМ-13 «Катюша» и ещё одна машина, пережившая военное время — топливозаправщик ГАЗ-ААА. Его специально доставили из Москвы. «Пассажиравтотранс», в свою очередь, впервые покажет «старейшину» коллекции исторических автобусов — ЗИС-155 1957 года выпуска.

