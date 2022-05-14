В кино покажут историю Ники Турбиной

С 19 мая в прокат выходит «Ника», биографический фильм о перестроечной поэтессе-вундеркинде Нике Турбиной. В центре сюжета — не расцвет творчества, слава и выступления перед аудиторией, а уже взрослая жизнь. Тот период, когда Турбина была уже молодой женщиной, тщетно пыталась найти себя и страдала из-за конфликтов с близкими.
Главную роль сыграла Елизавета Янковская, продолжательница актерской династии. Роль матери Турбиной досталась Анне Михалковой, актрисе вполне драйвовой и энергичной для такого противоречивого образа.
18+
Иван Чувиляев