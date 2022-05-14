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    В кино покажут историю Ники Турбиной

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    1 комментарий

    С 19 мая в прокат выходит «Ника», биографический фильм о перестроечной поэтессе-вундеркинде Нике Турбиной. В центре сюжета — не расцвет творчества, слава и выступления перед аудиторией, а уже взрослая жизнь. Тот период, когда Турбина была уже молодой женщиной, тщетно пыталась найти себя и страдала из-за конфликтов с близкими.

    Фото: centpart.ru/
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    Главную роль сыграла Елизавета Янковская, продолжательница актерской династии. Роль матери Турбиной досталась Анне Михалковой, актрисе вполне драйвовой и энергичной для такого противоречивого образа.

    18+

    Иван Чувиляев

    Фото: centpart.ru/

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    Комментарии (1)

    фру
    Жизнь турбиной совершенно неактуальна и неинтересна в наше время, имхо. К тому же ее жизнь - полностью выдуманная и фальшивая.
    Вы еще про молодые годы жизни соловьева снимите.
    Нормальных кинов, я так понимаю, нам больше не видать. Тех,которые не у нас снимают.
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