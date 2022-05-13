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    Фехтовальщики займут Александровский сад ради поединков и танцев

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    Александровский сад у Адмиралтейства 22 мая превратится в площадку рыцарских боёв. На Дне фехтовальщика соберутся спортсмены из разных школ, чтобы показать, чему научились за год, и провести мастер-классы для горожан.

    Фото: vk.com/swordsday
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    Чем различаются классическая, артистическая, сценическая и историческая манеры фехтования, покажут наглядно. В перерывах устроят костюмированные сценки и научат зрителей базовым движениям старинных танцев. Рыцарь на то и рыцарь, чтобы не только сражаться, но и веселиться красиво.

    Участники показательных боёв — местные энтузиасты: многие из них ходят на тренировки по несколько раз в неделю, коллекционируют рапиры или шпаги, а в свободное время устраивают тематические реконструкции. Приобщать желающих к этой культуре начнут в 14.00. Вход на День фехтовальщика свободный.

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    Фото: vk.com/swordsday

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