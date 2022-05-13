Фехтовальщики займут Александровский сад ради поединков и танцев

Александровский сад у Адмиралтейства 22 мая превратится в площадку рыцарских боёв. На Дне фехтовальщика соберутся спортсмены из разных школ, чтобы показать, чему научились за год, и провести мастер-классы для горожан.
Чем различаются классическая, артистическая, сценическая и историческая манеры фехтования, покажут наглядно. В перерывах устроят костюмированные сценки и научат зрителей базовым движениям старинных танцев. Рыцарь на то и рыцарь, чтобы не только сражаться, но и веселиться красиво.
Участники показательных боёв — местные энтузиасты: многие из них ходят на тренировки по несколько раз в неделю, коллекционируют рапиры или шпаги, а в свободное время устраивают тематические реконструкции. Приобщать желающих к этой культуре начнут в 14.00. Вход на День фехтовальщика свободный.
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