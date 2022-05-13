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    Сезон фонтанов в Петергофе начнут праздником-интригой

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    Переход Петергофа на летний режим работы — значит праздник. Каждый год по этому поводу в музее-заповеднике устраивают тематическое шоу с визуальными эффектами, выступлениями артистов и торжественным пуском фонтанов. Посетителей ждут в Нижнем парке 21 мая в 13:00. (0+)

    Фото: peterhofopen.ru/
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    В прошлом году театрализованное шоу было посвящено 300-летию водопроводящей системы парка, до этого — юбилею со дня рождения Пушкина и его эпохе. На сцену под живую музыку выходили лучшие танцовщики, мимы и другие артисты. Что будет на этот раз — неизвестно. Организаторы решили до последнего держать интригу.

    При этом все классические элементы церемонии открытия точно будут: торжественный пуск фонтанов, небольшое представление со словно бы танцующими струями воды и залп из пушек в финале пройдут у Бoльшoгo кacкaдa нa фoнe Бoльшoгo двopцa. Тем, кто вдруг не успеет занять места у бортика, не стоит переживать: на площадке с двух сторон установлены большие экраны для трансляции.

    Подробности на сайте музея.

    Фото: peterhofopen.ru/

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