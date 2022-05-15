Боцман и Бродяга возвращаются: Гарик Сукачев и Александр Ф. Скляр дадут совместный концерт в Петербурге

В середине 90-х два рокера — Гарик Сукачев и Александр Ф. Скляр — по просьбе знакомого выступили в клубе «Московский», где со сцены исполнили песни Владимира Высоцкого и Леонида Утесова, а также собственные композиции, которые ранее на планировали публиковать. Этот концерт был записан и превратился в первый альбом проекта «Боцман и Бродяга» под названием «Я милого узнаю по походке». Спустя 26 лет прекрасное начинание получило продолжение — в сентябре 2021 года у «Боцмана и Бродяги» вышел второй альбом, а теперь петербуржцы смогут услышать его живьем. Концерт состоится 21 мая в БКЗ «Октябрьский» (12+).

Май — это вообще особенный месяц в творчестве Сукачева. На первом альбоме «Боцмана и Бродяги» была песня «А за окошком месяц май», которая стала одним из самых узнаваемых хитов музыканта. А синглом к релизу «Боцман и Бродяга. Часть 2» стала эдакая песня-сиквел «И снова май месяц».



Помимо нее в новый альбом вошли еще 10 композиций, причем не все они авторские. Например, поклонники Скляра и Сукачева могут услышать на «Части 2» композиции «Когда весна придет, не знаю» (из фильма «Весна на Заречной улице») и по сути народную «Три танкиста, три веселых друга». На концерте прозвучат песни с обоих альбомов, многие из которых знакомы всем наизусть — «Я милого узнаю по походке», «Дроля» и другие.