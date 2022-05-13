«Кис-кис» начнет масштабный тур по стране с двойного концерта в Петербурге

Этот год будет очень насыщенным для девушек из группы «Кис-кис» — у коллектива запланирован масштабный тур из нескольких десятков городов. Предполагается, что гастролировать юные звезды панк-рока будут до конца октября, а начнется всё двумя концертами в клубе «А2» 19 и 20 мая (16+).

Майские концерты «Кис-кис» будут благотворительными. Всего их запланировано четыре — помимо двух шоу в Петербурге, группа выступит еще в Иваново и Твери. Как сообщается в соцсетях коллектива, часть вырученных средств будет направлена в фонд «Нужна помощь», который занимается развитием волонтерства в России.

Грядущие концерты — это пробуждение от творческого молчания, в которое музыканты «Кис-кис» ушли с началом событий на территории Украины. Как рассказывала барабанщица Алина Олешева, у группы был запланирован выход нового альбома, который было решено отложить на неопределенный срок.



Так что пока поклонникам остается слушать уже знакомые песни и надеяться, что релиз новинок не заставит себя долго ждать.

