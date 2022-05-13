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    «Кис-кис» начнет масштабный тур по стране с двойного концерта в Петербурге

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    Этот год будет очень насыщенным для девушек из группы «Кис-кис» — у коллектива запланирован масштабный тур из нескольких десятков городов. Предполагается, что гастролировать юные звезды панк-рока будут до конца октября, а начнется всё двумя концертами в клубе «А2» 19 и 20 мая (16+).

    Фото: vk.com/kiskis_a2
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    Майские концерты «Кис-кис» будут благотворительными. Всего их запланировано четыре — помимо двух шоу в Петербурге, группа выступит еще в Иваново и Твери. Как сообщается в соцсетях коллектива, часть вырученных средств будет направлена в фонд «Нужна помощь», который занимается развитием волонтерства в России.

    Грядущие концерты — это пробуждение от творческого молчания, в которое музыканты «Кис-кис» ушли с началом событий на территории Украины. Как рассказывала барабанщица Алина Олешева, у группы был запланирован выход нового альбома, который было решено отложить на неопределенный срок.

    Так что пока поклонникам остается слушать уже знакомые песни и надеяться, что релиз новинок не заставит себя долго ждать.

    Алексей Нимандов, «Фонтанка.ру»

    Фото: vk.com/kiskis_a2

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